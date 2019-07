Bugatti lidera: relembre os modelos mais exclusivos do mundo

Leo Alves



11/07/2019 | 17:48

Apresentado no Salão de Genebra, o Bugatti La Voiture Noire é o novo carro mais caro da atualidade. Exclusivo e com apenas uma unidade produzida, o hipercarro tem preço estimado de 11 milhões de euros – cerca de R$ 48 milhões. Apesar do valor exorbitante, o modelo já foi vendido e entrará para a coleção de algum magnata.

Seu conjunto mecânico é o mesmo do Bugatti Divo. Posicionado entre os bancos e o eixo traseiro, o propulsor quadriturbo 8.0 tem 16 cilindros em W, rende 1.500 cv de potência, e tem torque máximo de 163,2 kgfm.

O desenho ousado – e com cara de Batmóvel – remete ao passado da marca francesa. O Type 57 SC Atlantic foi a fonte de inspiração para o modelo atual, tendo sido lançado originalmente em 1936, ficando em linha até 1938. Durante este período, apenas quatro unidades foram fabricadas, sendo que uma delas pertence ao estilista Ralph Lauren.

Modelos exclusivos

Além do La Voiture Noire, há outros carros com produção limitada. Na galeria, confira as fotos do novo Bugatti e relembre alguns carros que tiveram pouquíssimas unidades fabricadas, sendo alguns dos modelos mais exclusivos do mundo.

Foto: Divulgação/Newspress Bugatti La Voiture Noire: 1 unidade Foto: Divulgação/Newspress Bugatti La Voiture Noire: 1 unidade Foto: Divulgação/Newspress Bugatti La Voiture Noire: 1 unidade Foto: Divulgação/Newspress Bugatti La Voiture Noire: 1 unidade Foto: Divulgação/Newspress Bugatti La Voiture Noire: 1 unidade Foto: Divulgação/Newspress Bugatti La Voiture Noire: 1 unidade Foto: Divulgação Bugatti La Voiture Noire: 1 unidade Foto: Divulgação Bugatti La Voiture Noire: 1 unidade Foto: Divulgação Bugatti La Voiture Noire: 1 unidade Foto: Divulgação Bugatti La Voiture Noire: 1 unidade Foto: Divulgação Bugatti La Voiture Noire: 1 unidade Foto: Benoit cars on Visualhunt / CC BY-SA Aston Martin One-77: 77 unidades Foto: Sebastien Cosse on Visual Hunt / CC BY-NC-ND Aston Martin One-77: 77 unidades Foto: Divulgação Bugatti Veyron Jean Bugatti Edition: 3 unidades Foto: Divulgação Bugatti Veyron Jean Bugatti Edition: 3 unidades Foto: Divulgação Bugatti Veyron Jean Bugatti Edition: 3 unidades Foto: Divulgação Bugatti Veyron Jean Bugatti Edition: 3 unidades Foto: Divulgação Bugatti Veyron Jean Bugatti Edition: 3 unidades Foto: Divulgação Ferrari 250 GTO: 39 unidades Foto: Divulgação Ferrari 250 GTO: 39 unidades Foto: Divulgação Ferrari 250 GTO: 39 unidades Foto: Divulgação Ferrari F40 LM: exclusiva para as pistas, teve somente19 unidades Foto: Divulgação Ferrari FXX K: 30 unidades Foto: Divulgação Ferrari FXX K: exclusiva para as pistas, teve somente 30 unidades Foto: Divulgação Ferrari FXX K: exclusiva para as pistas, teve somente 30 unidades Foto: Divulgação Ferrari FXX K: exclusiva para as pistas, teve somente 30 unidades Foto: Divulgação Ferrari J50: 10 unidades Foto: Divulgação Ferrari J50: 10 unidades Foto: Divulgação Ferrari J50: 10 unidades Foto: Divulgação Ferrari SP12 EC: somente uma unidade foi feita especialmente para Eric Clapton Foto: Divulgação Ferrari SP12 EC: somente uma unidade foi feita especialmente para Eric Clapton Foto: Gerard McGovern from London, United Kingdom (Ferrari 456E (Estate)) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons Ferrari 456 GT Venice: somente seis unidades foram feitas especialmente para o Sultão de Brunei Foto: Gerard McGovern from London, United Kingdom (Ferrari 456E (Estate)) [CC BY 2.0], via Wikimedia Commons Ferrari 456 GT Venice: somente seis unidades foram feitas especialmente para o Sultão de Brunei Foto: Divulgação Jaguar XKR 75: 75 unidades Foto: Divulgação Lamborghini Centenario: 20 unidades Foto: Divulgação Lamborghini Centenario: 20 unidades Foto: Divulgação Lamborghini Centenario: 20 unidades Foto: Divulgação Lamborghini Sesto Elemento: 20 unidades Foto: Divulgação Lamborghini Sesto Elemento: 20 unidades Foto: Divulgação Lamborghini Veneno: 3 unidades Foto: Divulgação Lamborghini Veneno: 3 unidades Foto: Divulgação Lamborghini Veneno: 3 unidades Foto: Divulgação McLaren Senna GTR: 75 unidades Foto: Divulgação McLaren Senna GTR: 75 unidades Foto: Divulgação McLaren Senna GTR: 75 unidades Foto: Divulgação Mercedes-Benz CLK GTR: 6 unidades da versão conversível e 20 da cupê Foto: Divulgação Mercedes-Benz CLK GTR: 6 unidades da versão conversível e 20 da cupê Foto: Divulgação Mercedes-Benz CLK GTR: 6 unidades da versão conversível e 20 da cupê Foto: pilot_micha on VisualHunt / CC BY-NC Porsche 911 GT1: 20 unidades Foto: PappyDiablo on VisualHunt / CC BY-NC-ND Porsche 911 GT1: 20 unidades Foto: Divulgação Rolls Royce Phantom Zenith Collection: 50 unidades