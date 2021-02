As surpresas e tradições do Carnaval no Peru

Redação

Do Rota de Férias



16/02/2021 | 20:18



Assim como ocorre no Brasil, o Carnaval no Peru também é tradicional. No país, os costumes do mundo andino se confundem com as tradições da costa e da selva, dando origem a uma grande festa de blocos, procissões e danças. Até mesmo brincadeiras de se molhar com água, talco, farinha, barro e tinta são comuns.

Siga a cobertura de nossos repórteres por todo o mundo, diariamente, no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories curiosos.

Em tempos normais, livres de pandemia, o importante por lá é dançar, brindar e aproveitar a folia. Com exceção deste ano, em que quase tudo foi cancelado, o Carnaval no Peru costuma ser celebrado em muitas regiões, e há variedades de festas para todos os gostos. Confira as principais atrações, dos Andes à Selva.

Carnaval no Peru: Andes

O Norte celebra os carnavais de Cajamarca. A cidade espera os turistas com suas canções improvisadas, as chamadas “matarinas“, cheias de versos bem humorados e pitorescos que os homens apaixonados cantam para suas mulheres. Os bairros criam patrulhas, bailes de máscaras, noite das rainhas, blocos e representações coloridas do Ño Carnavalón ou Rei Momo. O personagem festivo, acompanhado por sua corte, marca o significado desta festa.

Há competição entre os bairros de Cajamarca, na qual são promovidos produtos como as hortênsias de Chugur, as chirimoias de Cunish, os violões de Namora, as limas e laranjas de Coyna, os curandeiros de Corisogorna e os incomparáveis chapéus de Celendín. Todos são símbolos da tradição local e fizeram com que Cajamarca ganhasse o apelido de “Capital do Carnaval Peruano”.

Cusco

Ao sul, a Plaza de Armas se enche de festa. O carnaval em Cusco conta com apresentação de instituições públicas e privadas, que oferecem o melhor de suas danças, pandillas e blocos, muitos deles vencedores de Festivais carnavalescos do Vale Sul (San Jerónimo, Oropesa e Canchis, onde ainda é possível curtir o famoso Carnaval da Tinta) e do Vale Sagrado dos Incas (Pisac, Qoya, Calca, Urubamba e Lamay). As Yunzas ou Cortamontes são a principal atração desta festa, onde se brinca com água, talco e misturas.

Arequipa

Ao pé do vulcão Misti, casais de jovens solteiros dançam ao som de alegres melodias, percorrem praças e ruas, competem entre si e entre seus bairros para ver quem está comemorando com mais entusiasmo. A festa torna-se um concurso colorido de fantasias carnavalescas, que representam a tradição do sul do Peru.

Altiplano andino

No altiplano andino, o Carnaval de Juliaca, em Puno, festeja até com os mortos. A 3.825 metros acima do nível do mar, a semana central da festa começa no sábado, com a entrada do Ño Carnavalón. Na segunda-feira de carnaval, há o costume da Ch’alla ou Taripacuy, que consiste em decorar casas e empresas com serpentinas, flores, confetes e muitos balões, em sinal de alegria e gratidão à Pachamama (mãe terra).

Algumas famílias têm o hábito de ir ao cemitério para celebrar junto aos mortos. A festa continua com várias competições e desfiles pelas ruas, realizados diariamente, aonde a população se aproxima dos palcos para viver a magia dos carnavais.

Carnaval na Selva

Uma festa amazônica toma conta dos carnavais de Loreto. Nela é difundido a festa mágico da Amazônia, mistura de antigas manifestações de culto e adoração aos antepassados, e de contribuições permanentes devido à criatividade, fantasia e alegria do povo.

É uma das celebrações mais pitorescas, enraizadas e essenciais da Amazônia peruana, e mostra importantes tradições artesanais, religiosas, culinárias, musicais e linguísticas, com atividades como o Carnaval com Grupos Étnicos de toda a região, Comparsa e Noite de Mashakaras (máscaras), e a escolha do Melhor Humisha e Rua Decorada alusiva à festividade.

Conheça o Peru

Na galeria, veja fotos incríveis dos destinos do Peru:

DICAS PARA VIAJAR AO PERU

Documentos

O Brasil tem um acordo com a maioria dos países da América do Sul, como o Peru, que dispensa a apresentação de passaporte e visto. Basta portar a carteira de identidade original para entrar nesses destinos, desde que o documento esteja em bom estado de conservação, tenha foto recente e menos de dez anos de expedição.

Vale ressaltar que apenas a carteira de identidade e o passaporte são aceitos para acesso aos países da América do Sul. Outros documentos, como CNH, carteira profissional e de trabalho, não são válidos.

Ao se preparar para uma viagem ao Peru, vale a pena também consultar ferramentas confiáveis que permitem comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais comodidade. Basta clicar nos links para conferir tudo isso nos parceiros do Rota de Férias.

Tão importante quanto saber a documentação e planejar tudo antes de sair de casa é contar com um seguro viagem. Assim, você evita contratempos e prejuízo financeiro. Outra boa dica é comprar um chip de viagem internacional para ter acesso à internet em qualquer lugar que você esteja.

Reserva de hotéis

O Booking.com faz parte do nosso programa de afiliados. Sempre recorremos a ele para fazer reservas antecipadas de hospedagem em hotéis, resorts, pousadas e outros tipos de acomodação. A variedade na América do Sul é muito grande. Por isso, vale a pena checar a opinião de hóspedes, conferir as fotos e saber todos os preços e detalhes antes de fazer a reserva.

Seguro viagem América do Sul

Contar com um seguro viagem é essencial quando você vai para fora do Brasil, especialmente em regiões como a América do Sul, onde nem sempre é possível achar uma boa infraestrutura hospitaleira. Ao acessar o Seguros Promo, você compra os preços das principais operadoras do mercado e pode fechar o contrato com mais segurança. Os leitores do Rota de Férias que usarem o cupom ROTADEFERIAS5 têm 5% de desconto.

Clique aqui para fazer seu seguro viagem.

Chip viagem América do Sul

Um chip viagem internacional que permite acesso à internet quebra um galhão na hora de viajar pela América do Sul. O da Viaje Conectado, por exemplo, oferece bom serviço até em alguns lugares remotos. Ao comprar um e usar o cupom rotadeferias, você ganha 10% de desconto. Nós nunca viajamos sem ele.

Clique aqui para comprar seu chip viagem internacional.

Passagem aérea para o Peru

Na hora de pesquisar por passagens aéreas, use o site Skyscanner. Prático e eficiente, ele lista as principais rotas disponíveis, de diversas operadoras aéreas, e apresenta as que apresentam os melhores preços. Também dá para filtrar voos por período do ano, receber alertas quando houver ofertas, localizar os trechos mais curtos e muitas outras opções. E o melhor é que você fecha a compra diretamente na companhia escolhida.

Tours, ingressos e transporte

O site Easy Travel Shop permite reservar tours, ingressos e transfers em diversos destinos da América do Sul. Gostamos de usá-lo porque as informações são em português, assim como o pagamento se dá em real e de forma parcelada. Há ainda outro site que recorremos bastante chamado Get Your Guide, já que ele é o mais completo do mundo em relação a experiências. Há boas opções no Peru.