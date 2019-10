Estes são os carros automáticos mais baratos do Brasil em 2019

Leo Alves



28/10/2019 | 18:18

Quem deseja dar folga ao pé esquerdo, conta com diversos modelos sem o pedal de embreagem no mercado. Para determinar quais são os carros automáticos do Brasil neste ano, o Garagem360 estipulou o teto de R$ 65 mil. Portanto, qualquer modelo que ultrapasse esta barreira foi descartado da galeria especial.

Modelos que utilizam caixas automatizadas, como os modelos Mobi e Argo da Fiat, e a dupla Fox e Up da Volks, foram incluídos porque o funcionamento desta transmissão também dispensa o terceiro pedal, embora seu conceito seja completamente diferente de um automático convencional.

Carros automáticos mais baratos do Brasil

Foto; Divulgação Fiat Mobi Drive GSR - R$ 48.590 Foto; Divulgação Fiat Mobi Drive GSR - R$ 48.590 Foto; Divulgação Fiat Mobi Drive GSR - R$ 48.590 Foto: Divulgação Chevrolet Onix Turbo - R$ 55.590 Foto: Divulgação Chevrolet Onix Turbo - R$ 55.590 Foto: Divulgação Chevrolet Onix Turbo - R$ 55.590 Foto: Divulgação Toyota Etios X 1.3 - R$ 56.390 Foto: Divulgação Toyota Etios X 1.3 - R$ 56.390 Foto: Divulgação Ford Ka SE 1.5 automático: - R$ 57.890 Foto: Divulgação Ford Ka SE 1.5 automático: - R$ 57.890 Foto: Divulgação Ford Ka SE 1.5 automático: - R$ 57.890 Foto: Divulgação Volkswagen Gol 1.6 MSI AT - R$ 58.120 Foto: Divulgação Volkswagen Gol 1.6 MSI AT - R$ 58.120 Foto: Divulgação Volkswagen Gol 1.6 MSI AT - R$ 58.120 Foto: Divulgação Chevrolet Onix Plus Turbo - R$ 58.790 Foto: Divulgação Chevrolet Onix Plus Turbo - R$ 58.790 Foto: Divulgação Chevrolet Onix Plus Turbo - R$ 58.790 Foto: Divulgação Toyota Etios sedã X 1.5 - R$ 61.490 Foto: Divulgação Toyota Etios sedã X 1.5 - R$ 61.490 Foto: Divulgação Toyota Etios sedã X 1.5 - R$ 61.490 Foto: Divulgação Ford Ka SE 1.5 automático - R$ 62.030 Foto: Divulgação Ford Ka SE 1.5 automático - R$ 62.030 Foto: Divulgação Nissan March 1.6 SV CVT - R$ 62.190 Foto: Divulgação Nissan March 1.6 SV CVT - R$ 62.190 Foto: Divulgação Hyundai HB20 Vision 1.6 AT - R$ 62.790 Foto: Divulgação Hyundai HB20 Vision 1.6 AT - R$ 62.790 Foto: Divulgação Volkswagen Polo 1.6 MSI Automático: R$ 63.350 Foto: Divulgação Volkswagen Polo 1.6 MSI Automático: R$ 63.350 Foto: Divulgação Fiat Argo 1.3 Drive GSR - R$ 62.790 Foto: Divulgação Fiat Argo 1.3 Drive GSR - R$ 63.590 Foto: Divulgação Fiat Argo 1.3 Drive GSR - R$ 63.590 Foto: Divulgação Volkswagen Voyage 1.6 MSI AT- R$ 63.870 Foto: Divulgação Volkswagen Voyage 1.6 MSI AT- R$ 63.870 Foto: Divulgação Volkswagen Voyage 1.6 MSI AT- R$ 63.870 Foto: Divulgação Fiat Argo Precision 1.8 AT - R$ 63.990 Foto: Divulgação Fiat Argo Precision 1.8 AT - R$ 63.990 Foto: Divulgação Fiat Argo Precision 1.8 AT - R$ 63.990 Foto: Divulgação Citroen C3 1.6 Auto Attraction - R$ 64.090 Foto: Divulgação Citroen C3 1.6 Auto Attraction - R$ 64.090 Foto: Divulgação Peugeot 208 1.6 AT Active Pack - R$ 64.990 Foto: Divulgação Peugeot 208 1.6 AT Active Pack - R$ 64.990 Foto: Divulgação Peugeot 208 1.6 AT Active Pack - R$ 64.990