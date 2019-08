Travis Walton | O caso de abdução mais famoso da história

Marcella Blass



Na manhã de 5 de novembro de 1975, Travis Walton, Mike Rogers, Allen Dalis, John Goulette, Dwayne Smith, Kenneth Peterson e Steve Pierce foram até a Floresta Nacional de Sitgreaves, no Arizona (EUA), podar árvores para o Serviço Florestal. Era uma quarta-feira como outra qualquer, até que eles testemunharam uma aparição que mudaria suas vidas para sempre.

Naquele dia, o sol se pôs mais cedo, mas os homens continuaram a trabalhar até as 18h. Com as serras e os galões de combustível na traseira da picape, eles se acomodaram no veículo para voltar à cidade. No caminho, uma luz clara iluminava o céu escuro, vindo de trás de uma colina adiante na estrada. Seu brilho amarelado ofuscava a vista, enquanto os lenhadores se perguntavam o que poderia ser aquilo. Mike, ao volante, decidiu seguir a luz, até que ela finalmente se revelou. “Meu Deus, é um disco voador!”, gritou Allen.

Disco voador

Os homens estavam diante de um objeto em formato de disco de cerca de 2,5 metros de altura e 6 metros de comprimento, parado a poucos metros de altura do chão. Todos estavam paralisados, menos Travis Walton, que saiu da picape e disparou em direção à máquina. Ele não queria perder a chance de ver um disco voador de perto.

Admirado, ele se aproximou mais e mais para conseguir ver todos os detalhes do disco de metal. O que o lenhador não esperava é que, ao se aproximar, seria atingido por uma luz forte que o acertou como uma grande descarga elétrica. Aterrorizados, os outros seis homens deixaram Walton para trás e fugiram do local.

De volta à estrada, os homens dirigiam por suas vidas, com medo de que o objeto metálico estivesse perseguindo o carro. Depois de muita discussão, eles decidiram voltar. Mas já era tarde demais, nem o amigo ou a nave estavam mais lá.

Em busca de Travis Walton

Os amigos decidiram denunciar o caso às autoridades e não demorou para o boato se espalhar. Grandes buscas foram organizadas, a imprensa e ufólogos da região também apareceram para tentar entender o que estava acontecendo. Nesse meio tempo, a esperança de achá-lo ficava cada vez menor.

Até que, cinco dias depois do desaparecimento, o telefone de Alisson Walton, irmã de Travis Walton, toca no inicio da madrugada. Do outro lado da linha, Travis grita desesperado para que alguém fosse buscá-lo. Apesar da desconfiança, Grant Neff, marido de Alisson, vai em busca do cunhado e o encontra deitado no chão, ainda dentro da cabine telefônica. Ele estava desnorteado, em choque e só falava sobre seres de pele branca e olhos enormes.

Dentro da nave

Depois de ter sido atingido pela luz, Travis acordou deitado em uma maca dura e fria. No começo, imaginou que seus amigos o tinham levado a um hospital por causa da descarga elétrica, mas quando abriu os olhos, ele entrou em pânico.

Ele estava cercado por três figuras humanoides (com braços, pernas e mãos como de humanos), mas de pele extremamente branca e olhos enormes. Travis juntou forças e pulou da cama na esperança de se salvar. Ele saiu pela porta e correu por um longo corredor em busca de ajuda.

Na tentativa de achar a saída, ele trombou com outro tripulante da nave — um homem muito alto e forte, de aparência humana e que usava um capacete de astronauta. Enquanto Travis fazia perguntas e pedia ajuda, o homem não abriu a boca, e foi guiando o lenhador por um caminho de mais corredores e salas.

Em uma dessas alas, estavam mais dois homens e uma mulher, todos de aparência humana como o grandão. Apesar de continuar fazendo perguntas e resistindo ao toque daquelas figuras, Travis cedeu e se viu deitado de novo. A última coisa que ele lembra é de uma máscara cobrindo sua boca e seu nariz, antes de acordar no acostamento de uma estrada.

Realidade ou farsa?

A história de Travis Walton ficou conhecida como o caso de abdução mais bem documentado da história. Isso porque parte da experiência foi testemunhada por seis pessoas — que, inclusive, passaram pelo teste do polígrafo (ou detector de mentiras).

Além de participar de diversos programas de TV, Travis ainda eternizou sua abdução no livro “Fire In The Sky”, lançado em 1978. E apesar de os mais céticos garantirem que a história é oportunista e cheia de furos, comunidades de ufólogos de todo o mundo ainda consideram o ex-lenhador como a prova viva de que alienígenas existem mesmo.

