Dia Mundial do Gato: 45 perfis de bichanos para seguir no Instagram

Marcella Blass

Do 33Giga



17/02/2023 | 11:55



Verdadeiros reis da internet, os gatos sempre foram protagonistas de vídeos, GIFs e memes. No Instagram não é diferente. Por lá, os pets mantêm perfis com milhões de seguidores curiosos para acompanhar a rotina (e a vida boa) desses bichanos. Tem gato de raça, vira-lata, filhote, adulto, todos perfeitos à sua maneira.

Em homenagem ao Dia Mundial do Gato, celebrado hoje (17), o 33Giga reúne 45 perfis que vale a pena você seguir no Instagram. É só jogar o @ dos seus preferidos na busca do aplicativo e curtir mais dessas fofuras.

@bo_mang_co| Crédito: Reprodução da internet @bo_mang_co| Crédito: Reprodução da internet × @rexiecat | Reprodução @rexiecat | Reprodução × @smushofficial| Crédito: Reprodução da internet @smushofficial| Crédito: Reprodução da internet × @canseidesergato| Crédito: Reprodução da internet @canseidesergato| Crédito: Reprodução da internet × @cobythecat| Crédito: Reprodução da internet @cobythecat| Crédito: Reprodução da internet × @hamilton_the_hipster_cat| Crédito: Reprodução da internet @hamilton_the_hipster_cat| Crédito: Reprodução da internet × @hello_luna_rose| Crédito: Reprodução da internet @hello_luna_rose| Crédito: Reprodução da internet × @hosico_cat| Crédito: Reprodução da internet @hosico_cat| Crédito: Reprodução da internet × @iambronsoncat| Crédito: Reprodução da internet @iambronsoncat| Crédito: Reprodução da internet × @iamlilbub| Crédito: Reprodução da internet @iamlilbub| Crédito: Reprodução da internet × @loki_kitteh| Crédito: Reprodução da internet @loki_kitteh| Crédito: Reprodução da internet × @maezy321| Crédito: Reprodução da internet @maezy321| Crédito: Reprodução da internet × @maple.cat| Crédito: Reprodução da internet @maple.cat| Crédito: Reprodução da internet × @meetgarfi| Crédito: Reprodução da internet @meetgarfi| Crédito: Reprodução da internet × @muni.the.cat| Crédito: Reprodução da internet @muni.the.cat| Crédito: Reprodução da internet × @nala_cat| Crédito: Reprodução da internet @nala_cat| Crédito: Reprodução da internet × @ohreally_helen| Crédito: Reprodução da internet @ohreally_helen| Crédito: Reprodução da internet × @pistolthealien| Crédito: Reprodução da internet @pistolthealien| Crédito: Reprodução da internet × @princessmonstertruck| Crédito: Reprodução da internet @princessmonstertruck| Crédito: Reprodução da internet × @pudgethecat| Crédito: Reprodução da internet @pudgethecat| Crédito: Reprodução da internet × @realgrumpycat: em maio, a Grumpy virou estrelinha, mas continua na memória e no coração dos fãs. | Crédito: Reprodução da internet @realgrumpycat: em maio, a Grumpy virou estrelinha, mas continua na memória e no coração dos fãs. | Crédito: Reprodução da internet × @willowthebeautifulcat| Crédito: Reprodução da internet @willowthebeautifulcat| Crédito: Reprodução da internet × @samhaseyebrows| Crédito: Reprodução da internet @samhaseyebrows| Crédito: Reprodução da internet × @smoothiethecat| Crédito: Reprodução da internet @smoothiethecat| Crédito: Reprodução da internet × @snoooopybabe| Crédito: Reprodução da internet @snoooopybabe| Crédito: Reprodução da internet × @soonmoo_cat| Crédito: Reprodução da internet @soonmoo_cat| Crédito: Reprodução da internet × @sukiicat| Crédito: Reprodução da internet @sukiicat| Crédito: Reprodução da internet × @theebrunobartlett| Crédito: Reprodução da internet @theebrunobartlett| Crédito: Reprodução da internet × @theklauscat| Crédito: Reprodução da internet @theklauscat| Crédito: Reprodução da internet × @venustwofacecat| Crédito: Reprodução da internet @venustwofacecat| Crédito: Reprodução da internet × @waffles_the_cat| Crédito: Reprodução da internet @waffles_the_cat| Crédito: Reprodução da internet × @white_coffee_cat| Crédito: Reprodução da internet @white_coffee_cat| Crédito: Reprodução da internet × @william__thecat| Crédito: Reprodução da internet @william__thecat| Crédito: Reprodução da internet × @yoremahm| Crédito: Reprodução da internet @yoremahm| Crédito: Reprodução da internet × @meetmayacat | Crédito: Reprodução da internet @meetmayacat | Crédito: Reprodução da internet × @gatomiu | Reprodução @gatomiu | Reprodução × @hogan.winky.kitty | Reprodução @hogan.winky.kitty | Reprodução × @lilbunnysueroux | Reprodução @lilbunnysueroux | Reprodução × @littlemunchiepooky | Reprodução @littlemunchiepooky | Reprodução × @molly_happiness | Reprodução @molly_happiness | Reprodução × @monty_happiness | Reprodução @monty_happiness | Reprodução × @my_boy_belarus | Reprodução @my_boy_belarus | Reprodução × @roothekangaroocat | Reprodução @roothekangaroocat | Reprodução × @roothekangaroocat @roothekangaroocat × @l_am_puma (sim, é uma puma!)| Crédito: Reprodução da internet @l_am_puma (sim, é uma puma!)| Crédito: Reprodução da internet ×