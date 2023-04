O que fazer em Memphis – 8 atrações imperdíveis e dicas

Paulo Basso Jr.

Quem procura o que fazer em Memphis, Tennessee, encontrará dicas imperdíveis por aqui, uma vez que já estive dezenas de vezes na cidade. Não à toa, é uma das minhas favoritas nos EUA. Como moro perto, sempre que posso dou uma esticadinha para lá. Principalmente, com visitas.

Costumo dizer que Memphis é uma cidade de três reis: Elvis Presley, B.B King e Martin Luther King Jr. Aqui, você entenderá o motivo.

Cortada pelo Rio Mississipi, a cidade do Tennessee é perfeita para quem gosta de música e de vida noturna. Downtown, a região central, tem uma carinha sisuda à primeira vista, mas basta caminhar por lá para ver que não falta diversão por todos os lados.

O que fazer em Memphis

Paulo Basso Jr. B.B. King Blues Club & Grill

As principais atrações de Memphis incluem Graceland, a casa de Elvis Presley, a Beale Street, rua tomada de bares e uma das principais paradas da Rota do Blues, e o local em que Martin Luther King Jr. morreu, hoje um museu incrível dedicado aos direitos civis.

Também fazem parte da lista de pontos turísticos o histórico Sun Studio e ótimos restaurantes. Aqui, estão as principais atrações de Memphis, que podem ser vistas tranquilamente em um roteiro de dois dias:

Graceland Sun Studio Beale Street National Civil Rights Museum Passeio de bondinho Overton Square FedExForum Stax Records

Neste artigo, você verá detalhes de cada uma dessas atrações e também dicas preciosas para montar seu roteiro em Memphis. Separei tudo isso nos seguintes tópicos, para facilitar sua vida:

Onde fica Memphis

8 atrações em Memphis, Tennessee

Onde ficar em Memphis

Onde comer em Memphis

Dicas para viajar para os EUA

E aí, pronto para entrar no ritmo de Memphis?

Onde fica Memphis

Às margens do Rio Mississipi, no Tennessee, Memphis fica ao lado da divisa com o Arkansas, no sudoeste dos EUA. A cidade marca o início da famosa Rota do Blues nos EUA, que inclui destinos como Nashville e New Orleans.

8 atrações em Memphis, Tennessee

Uma vez em Memphis, vale a pena colocar no roteiro as seguintes atrações:

1 – Graceland

Paulo Basso Jr. Sala principal de Graceland, em Memphis

Graceland, a fantástica mansão de Elvis Presley em Memphis, é a segunda residência mais visitada dos EUA – só perde para a Casa Branca, em Washington D.C. Há diversos tipos de tours por lá, sendo que o que inclui a casa, o museu (imperdível) e os aviões do Rei do Rock sai por US$ 79,75.

O preço é salgado, mas vale a pena. Um audioguia (com opção de português do Brasil) ajuda o visitante a andar por Graceland, conhecendo todos os detalhes do casarão. A decoração kitsch chama a atenção em todos os cômodos, da sala ao quintal, passando por cozinha, quarto de hóspedes, salão de jogos e áreas externas.Só não é possível ir ao andar superior, onde Elvis teria morrido no banheiro. Ao final do tour, dá para visitar o túmulo do rei do rock, que está enterrado, ao lado dos pais, dos avós, da filha e de um neto, no jardim anexo à piscina.

O museu, cujo tour chama-se Elvis Experience, é espetacular. Além de uma amostra completa dos carros de Elvis Presley, conta toda a trajetória da vida do artista, desde a infância até o estrelato. Há dados de sua passagem pelo exército, documentos, objetos pessoais, discos de ouro e muitas roupas, tudo descrito nos mínimos detalhes.

Endereço : Elvis Presley Blvd, Memphis

: Elvis Presley Blvd, Memphis Horário de funcionamento: diariamente, das 9h às 16h

2 – Sun Studio

Paulo Basso Jr. Sun Studio

O Sun Studio é o lugar em que Elvis Presley gravou a primeira música e seus primeiros sucessos. Ali também foi gravado o primeiro rock do mundo, chamado Rocket 88. A música de Ike Turner, Jackie Brenston e Delta Cats é de 1951.

Durante o passeio, você fica sabendo detalhes da vida do rei do rock e também de outros astros que despontaram para o mundo ali, como Jerry Lee Lewis, Johnny Cash e Carl Perkins. O melhor de tudo é que você pode tocar em instrumentos originais usados por esses astros e fazer fotos no estúdio em que eles gravavam.

Endereço : 706 Union Ave, Memphis

: 706 Union Ave, Memphis Horário de funcionamento: diariamente, das 10h às 17h15

3 – Beale Street

Paulo Basso Jr. Beale Street

A Beale Street é uma das principais atrações de Memphis. Repleta de bares e baladas, a via fechada para pedestres bomba a noite toda, principalmente aos fins de semana. Ali, é possível beber álcool na rua, o que atrai muitos jovens em busca de farra.

A principal casa do pedaço é a B.B. King Blues Club & Grill. A sede do clube com filiais nos EUA tinha como um dos donos o célebre B.B. King, que explodiu no mundo da música justamente em Memphis – seu apelido, inclusive, vem da música Beale Street Blue Boy, que virou Blue Boy e, em seguida, B.B.

A Beale Street reúne ainda outras casas que sempre têm música boa ao vivo, como o Blues City Cafe e o Rum Boogie Cafe. Fora as baladas, há algumas lojas, como a A. Schwab, de 1876, único estabelecimento original da rua e onde dá para comprar lembrancinhas e tomar um bom sorvete.

Aproveite ainda para visitar a Elvis Presley Plaza, onde fica uma estátua dedicada ao Rei do Rock, ao Hard Rock Cafe, com várias roupas e instrumentos que pertenceram a Elvis, e a Lansky Bros. Clothier to the King, que leva o nome dos irmãos costureiros responsáveis pelas indumentárias mais extravagantes do artista.

4 – National Civil Rights Museum

Paulo Basso Jr. Fachada do Lorraine Motel, no National Civil Rights Museum

O National Civil Rights Museum é uma atração que não pode ficar de fora do roteiro com o que fazer em Memphis.

A entrada deste museu preserva a fachada do Lorraine Motel, onde, na sacada do quarto 306, Martin Luther King Jr. foi alvejado e morto por um tiro. Dentro do estabelecimento, é possível não apenas acompanhar detalhes sobre a vida de King Jr., mas também ver filmes e exposições a respeito da vinda dos africanos para os EUA, os tempos da escravidão e a segregação racial que levou o país a uma Guerra Civil.

Durante o tour, também dá para ver o interior do quarto 306 do Lorraine Motel e ir ao prédio de onde o assassino acertou Martin Luther King Jr., conhecendo detalhes de sua captura.

Endereço : 450 Mulberry St, Memphis

: Horário de funcionamento: de quarta a segunda-feira, das 9h às 17h

5 – Passeio de bondinho

Paulo Basso Jr. Passeio de bondinho pela Main St

Chamado de Main Street Trolley, o bondinho de Memphis trafega por 1,6 km na Main St, rua que fica no centro da cidade. Com um design antigo e conduzido por motoristas que vestem uniformes de época, o tour leva os passageiros desde o South Main Historic District até o Memphis Cook Convention Center.

Ao longo do caminho, é um barato apreciar as vistas panorâmicas de Memphis, incluindo a arquitetura histórica, lojas locais e restaurantes

6 – Overton Square

Paulo Basso Jr. Lafayette’s Music Room

A Overton Square reúne diversos restaurantes e bares. A casa mais famosa é a Lafayette’s Music Room, onde em quase todas as noites rola música ao vivo. O local serve bons hambúrgueres, pratos típicos do sul dos EUA e cervejas artesanais.

7 – FedExForum

Paulo Basso Jr. FedExForum, casa do Memphis Grizzlies

Esta é a casa do Memphis Grizzlies, time de basquete que disputa a NBA e está em um grande momento, Se for temporada de basquete, não deixe de visitar a arena, que é bem moderna e uma das principais atrações de Memphis.

No FedExForum também rolam diversos shows musicais ao longo do ano. fique de olho na programação.

Endereço: 191 Beale St, Memphis

8 – Stax Records

Além do blues e do rock, Memphis é casa da soul music, já que muitas estrelas do gênero gravaram ali, na local onde funciona hoje o Stax Museum of American Soul Music. Entre os nomes geniais que passaram por lá estão Otis Redding, Sam & Dave e Albert King.

Endereço : 926 E McLemore Ave, Memphis

: Horário de funcionamento: de terça-feira a domingo, das 10h às 17h

Onde comer em Memphis

Paulo Basso Jr. Charlie Vergos Rendezvous Ribs

Do bom churrasco típico do sul dos EUA, com direito a briskets e costelinhas ao molho barbecue, à casa em que Elvis Presley tomava café da manhã, não faltam bons restaurantes em Memphis. A lista inclui:

Este, para mim, é o restaurante que serve o melhor churrasco da cidade. Peça um gumbo de entrada e vá de brisket ou pulled pork. A costelinha de porco, porém, é apenas ok. Destaque para um ambiente. Você entra em uma espécie de porão, mas que não tem fim, com várias salas.

Típico churrasco americano, com carnes como costelinha de porco, brisket e pulled pork servidas em bandejas simples. Há dois endereços na cidade, sendo que o mais famoso fica próximo ao National Civil Rights Museum

Um dos restaurantes mais chiques de Memphis. Se quiser impressionar alguém, vá lá. Eles servem a comida em pequenas porções, chamadas de flights. Há pratos bem saborosos.

Para quem gosta de frango frito, esta é a casa. Mas tem um detalhe: é muito apimentado. Mas muito, mesmo. Dá para pedir pedaços de peito ou de coxa e carnes mais escuras.

Agitada, esta lanchonete tem bons lanches, sendo que os hambúrgueres são os mais clássicos. Só abre de quarta a domingo à noite, mas estica até a madrugada.

É aqui que Elvis Presley costumava provar seu adorado sanduíche de manteiga de amendoim, banana e bacon. A casa mantém o estilo antigo, que rende ótimas fotos, sobretudo da fachada. Mas não espere as melhores refeições do mundo.

Em plena Beale St., a casa é famosa por oferecer hambúrgueres (simples, duplo ou triplo, com ou sem queijo, picles e cebola) em um óleo de 100 anos cujo preparado é um segredo guardado a sete chaves.

Confira aqui mais detalhes sobre esses restaurantes e onde comer em Memphis.

Onde ficar em Memphis

Eu já fiquei em todos os hotéis listados aqui, por isso os recomendo. O The Peabody é o mais luxuoso, o Sheraton é intermediário e o La Quinta by Wyndham é para quem procura os melhores preços. Todos eles têm a vantagem de ficar bem localizados, perto da Beale St. e do que há de melhor para fazer em Memphis.

Apenas Graceland fica mais afastada, cerca de 12 km da região. Pra ir até lá, a dica é alugar um carro – consulte este comparador de preços de locadoras. Quem quiser também pode ficar no hotel que faz parte do complexo, o The Guest House at Graceland, até hoje administrado pela família Presley.

The Peabody Memphis

Este hotel transformou-se em ponto turístico graças a um desfile de patos que rola por lá todas as tardes. Trata-se de um cinco estrelas com quartos amplos e um bom restaurante.

Sheraton Memphis Downtown Hotel

Fica no extremo norte da Main St., próximo a um ponto de bonde. Tem quartos confortáveis, muitos deles com vista para o Rio Mississipi.

La Quinta by Wyndham Memphis Downtown

Com boa relação custo-benefício, fica perto das principais atrações de Memphis. Tem quartos simples, porém confortáveis, e conta com estacionamento.

DICAS PARA VIAJAR AOS EUA

Paulo Basso Jr. Salão de jogos em Graceland

Quando planejamos nossas viagens para os EUA, recorremos a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de sair do Brasil. Assim, conseguimos comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para eventos, com mais segurança e pagando menos.

Ao viajar para os EUA, é imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para se comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos no Instagram, como as das principais atrações de Memphis, usar o WhatsApp e tudo mais.

