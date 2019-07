Aplicativo te leva à exposição de Harry Potter em Londres

Marcella Blass



31/07/2019 | 13:18

O aplicativo Google Arts and Culture, que tem colaboração com museus espalhados por vários países, te leva para dentro da exposição “Harry Potter: Uma História Mágica”, na British Library, em Londres, na Inglaterra. Vale destacar que será preciso dedicar algumas horas para conferir todo o acervo online da exposição — disponível aqui.

Em Londres, a exposição foi dividida de acordo com as matérias ensinadas na Escola de Magia e Bruxaria: Poções, Adivinhação e Defesa Contra as Artes das Trevas. Por lá, também é possível conferir livros raros, objetos mágicos de tradições folclóricas e até manuscritos.

Já na página do Google Arts and Culture, usuários do mundo todo podem ler uma entrevista supercompleta com o curador chefe da exposição e conhecer todos os segredos da mostra. Além, claro, de conferir muita história, imagens inéditas, manuscritos, pinturas conceito, listas com curiosidades sobre o universo de Harry Potter, magia de forma geral, fatos sobre o mundo bruxo, e muito (muito) mais.

