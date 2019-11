Califórnia: por dentro dos estúdios da Warner Bros

Maria Beatriz Vaccari



Quem vai a Los Angeles, nos Estados Unidos, não pode deixar de dar um pulo na vizinha Burbank, que fica a pouco menos de 15 minutos da icônica Calçada da Fama. A cidade abriga uma das atrações mais legais do pedaço: os estúdios da Warner Bros.

O complexo oferece diversos tipos de passeios, mas o mais tradicional é o Studio Tour, que dura cerca de três horas e custa US$ 69 para adultos e US$ 59 para crianças. Vale destacar que as vagas e os horários são limitados. Por isso, é uma boa comprar os ingressos com antecedência pelo site da Warner Bros ou em agências de turismo brasileiras, como a Decolar.com.

Tour pelos estúdios da Warner Bros

O passeio pelos estúdios da Warner Bros começa em uma sala de cinema. Ali, os visitantes assistem a um pequeno filme, que mescla a apresentação do complexo com cenas icônicas de longas que foram produzidos por lá, como “Batman: O Cavaleiro das Trevas”, “Casablanca” e “Mulher Maravilha”.

Quando o projetor apaga, é hora de embarcar em um dos carrinhos que transportam a galera pelas ruas dos estúdios. A partir daí, o guia irá mostrar diversos lugares que foram usados nas filmagens de séries e filmes. Um fato curioso é que os escritórios do pessoal que trabalha no local são baseados em prédios usados como cenários, como um hotel e uma construção que se passa por diversos estabelecimentos, desde universidades até departamentos de polícia.

Ao longo do passeio, é possível observar vários cenários conhecidos de filmes e séries, como “Jurassic Park”, “Pretty Little Liars”, “Friends”, “Gilmore Girls” e “True Blood”. A tradicional fachada da casa de Full House, sucesso das décadas de 1980 e 1990, também rouba olhares e suspiros dos fãs. Caso tenha sorte, você conseguirá ver um pouquinho dos bastidores e até atores de programas que estão na ativa, como “The Big Bang Theory” e “Young Sheldon”.

Em alguns momentos, o guia estaciona o carrinho e convida os visitantes a entrarem nos cenários – algumas casas são muito curiosas, já que compartilham o mesmo espaço interno, mas com duas fachadas diferentes (uma na parte da frente e outra na de trás). Os locais contam com TVs que exibem filmagens feitas naquela parte do estúdio.

Paradas especiais

Três paradas especiais animam ainda mais quem participa do tour pelos estúdios da Warner Bros. Uma delas é dedicada ao mundo mágico criado por J.K. Rowling. Dá para ver uma série de objetos usados na franquia Harry Potter, como os óculos e a carta de admissão do bruxinho na escola Escola de Magia e Bruxaria de Hogwarts. Além disso, é possível tirar fotos com a aranha gigante Aragog, passar pelo processo seletivo de casas com o Chapéu Seletor e observar itens da saga Animais Fantásticos e Onde Habitam.

Em outro ponto do complexo, os fãs encontram uma espécie de Batcaverna, que abriga os Batmóveis usados nos filmes do Homem-Morcego e seus principais acessórios de luta. Além disso, dá para tirar foto e ativar o icônico Batsinal.

Uma outra parada rola no galpão que reúne milhares de acessórios de decoração usados para criar cenários. Vale a pena explorar o local e tentar identificar alguns deles, como as cadeiras que fizeram parte de Matrix e o trono de Game of Thrones.

The end

O tour termina em um prédio que abriga várias atrações em um único lugar. O café Central Perk, que faz referência à série “Friends”, dá as boas-vindas e oferece bebidas e comidinhas. À esquerda, os visitantes entram em um caminho que leva a exposições com figurinos, pilhas de roteiros, testes de elenco e mais objetos usados em longas famosos.

Em determinado momento, é possível ver o cenário real do Central Perk, com direito ao sofá marrom e às grandes xícaras que embalavam os papos de Rachel, Monica, Phoebe, Ross, Joey e Chandler. Quem quiser tirar uma foto ali precisa entrar na fila e aguardar a sua vez.

Depois de ver como o fundo verde funciona, testar recursos de animação gráfica e observar diversas etapas da edição de som de um filme, o viajante chega à última sala do passeio – ao passar por ela, resta apenas a visita à loja de souvenires, claro. Repleto de figurinos e estatuetas, o local permite encerrar o tour em alto estilo e da forma forma mais glamourosa do mundo do cinema: segurando um Oscar de verdade.

