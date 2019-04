Crédito: Rodrigo Soldon Souza on Visual Hunt / CC BY-ND

Estádio Jornalista Mário Filho "Maracanã", Brasil: Construído em 1948 para a Copa do Mundo de 1950, o estádio chegou a receber cerca de 200.000 pessoas na final do Mundial que o Brasil perdeu para o Uruguai. Atualmente, tem capacidade para 78.838 sendo ainda o maior estádio do Brasil