Onde ver o espetáculo das cerejeiras no Japão

Redação

Do Rota de Férias



22/04/2022 | 12:55



Quando março e abril anunciam a chegada da primavera, o desabrochar das cerejeiras no Japão pinta o país de cor-de-rosa. O esplendor da sakura (nome dado à flor em japonês) dura apenas duas semanas, e é preciso estar nas cidades certas para curtir o espetáculo.

Cerejeiras no Japão | Divulgação Cerejeiras no Japão | Divulgação × Cerejeiras no Japão | Divulgação Cerejeiras no Japão | Divulgação × Cerejeiras no Japão | Divulgação Cerejeiras no Japão | Divulgação × Cerejeiras no Japão | Divulgação Cerejeiras no Japão | Divulgação × Cerejeiras no Japão | Divulgação Cerejeiras no Japão | Divulgação × Kamakura Daibutsu com cerejeiras, no Japão | Divulgação Kamakura Daibutsu com cerejeiras, no Japão | Divulgação ×

Onde ver as cerejeiras no Japão

Os quatro melhores destinos para ver as cerejeiras no Japão são:

Tóquio

Hakone

Kyoto

Osaka

Tóquio

Na capital, lindas paisagens tomadas pelas cerejeiras no Japão podem ser vistas na Praça do Palácio Imperial, no Templo MeijiJingu ne o Ueno Park, construído no século 17.

Hakone

É aqui que fica o famoso Buddha de Bronze de Kamura, bem como os templos Tsurugaoka Hachinangu e Hase, que ficam cercados de cerejeiras.

Siga a cobertura de nossos repórteres por todo o mundo, diariamente, no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories curiosos.

Kyoto

Na antiga capital imperial do Japão é possível visitar os jardins mais deslumbrantes do país. Ali também estão templos que traduzem paz e quietude, muitos deles envolvidos em lindas paisagens.

Osaka

Quem quiser ver as cerejeiras no Japão pode aproveitar para passar por Osaka e conferir o maior Buda do mundo. Esculpido em madeira, ele fica no templo Todaiji. A cidade também é famosa por abrigar belos castelos de estilo único.

Curiosidades sobre as cerejeiras no Japão

As cerejeiras no Japão começam a florescer a partir da região sul e vão tomando conta do país entre o fim de março e o comecinho de abril, quando há uma elevação da temperatura. Durante esse período, é possível contemplar mais de 300 espécies de sakuras, sendo que as mais comuns variam entre cores brancas e diversas tonalidades de rosa.

O hanami, como é chamado o costume de observar as flores a qualquer hora do dia, encanta locais e forasteiros. Ao longo dos parques, é bastante comum ver japoneses e turistas se deliciando com apetitosos piqueniques sob esteiras e tapetes enquanto as flores tingem de rosa o ambiente.

Quando aparecem as cerejeiras no Japão

Seguro viagem prático e eficiente – Ganhe 5% de desconto ao usar o cupom ROTADEFERIAS5 na caixa “Cupom de desconto” da Seguros Promo.

Não dá para cravar uma data certa, mas nos últimos anos a florada das cerejeiras no Japão ocorreu nos seguintes períodos:

Tokyo e arredores: última semana de março e a primeira de abril.

Kyoto, Osaka e arredores: primeira quinzena de abril.

Quem leva

A Interpoint Viagens e Turismo vende roteiros para quem deseja ver a florada das cerejeiras no Japão. O pacote prevê hospedagem em hotéis de luxo e diversos outros mimos.