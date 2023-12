O que fazer nas Ilhas Maurício – 10 atrações incríveis e dicas

O zum-zum-zum em português nos voos de ida e volta desde Joanesburgo, na África do Sul, me surpreendeu: parece que os brasileiros, enfim, descobriram o que fazer nas Ilhas Maurício.

A maioria deles, sem dúvida, formada por casais em lua de mel rendidos pela beleza natural e pelo clima de exclusividade desse arquipélago fincado no Oceano Índico, entre a Ásia e a África.

E no meio dessa turma estava eu, que tive o privilégio de passar dias muito agradáveis na região, aproveitando não só as praias banhadas por águas inacreditavelmente azuis como também uma cultura ímpar, que torna as ilhas Maurício distintas de outros destinos do gênero, como as Maldivas ou a Polinésia Francesa.

Neste post, vou contar tudo que vivenciei por lá e também dar dicas de passeios e, sobretudo, de onde ficar. Afinal de contas, escolher bem a acomodação entre a ampla oferta de hotéis que existe em Maurício é essencial para tornar a experiência no arquipélago ainda melhor.

O que fazer nas Ilhas Maurício

Paulo Basso Jr. Destino conta com praias de areia branca banhadas por águas cristalinas

Maurício, a porção de terra principal e que empresta o nome ao país formado por diversas outras ilhotas, é o cume de uma montanha que se elevou do fundo do mar ao longo de milhões de anos, após sucessivas erupções vulcânicas, até dar vida a frondosas áreas verdes e praias banhadas por uma lagoa protegida por recifes que envolvem a ilha como uma barra de saia.

Graças a esse “muro” de corais, ondas fortes não chegam às faixas de areia e há bem-vindas piscinas naturais com águas mornas, cristalinas e azuis por todos os lados.

Com os ventos que sopram forte por lá e favorecem os esportes aquáticos, a ilha batizada pelos holandeses em homenagem ao conquistador Maurício de Nassau se revela aos jetsetters como uma opção tão boa ou até mais interessante que Maldivas e Seychelles, desejados destinos tropicais nos arredores.

Afinal, não se resume apenas ao belo litoral tomado por hotéis estrelados. Passeios de bike por estradas cênicas, mercados coloridos, vilarejos transados que remetem à costa da Califórnia (EUA), a urbanizada capital Port Louis e, sobretudo, uma impressionante miscelânea cultural fazem com que a experiência ali vá muito além dos muros dos resorts.

Por isso, vou detalhar neste artigo as 10 principais atrações das Ilhas Maurício:

Nadar com golfinhos Cachoeira de Chamarel Terra das Sete Cores Baie du Cap Ile aux Cerfs Port Louis Grand Baie Destilarias de rum Lago Grand Bassin Dodô, o símbolo de Maurício

E aí, pronto para explorar os principais pontos turísticos das Ilhas Maurício?

Uma breve história das Ilhas Maurício

Paulo Basso Jr. Templo hindu no lago Grand Bassin, nas Ilhas Maurício

O que quase todo mundo deseja fazer quando chega às Ilhas Maurício é curtir as praias de areias finas e brancas banhadas pelas águas cristalinas que banham o arquipélago. E isso, somado aos lindos resorts que se espalham pela região, já é motivo mais do que suficiente para ir até lá.

Vale saber, no entanto, que há muito mais o que fazer nas Ilhas Maurício, mesmo porque a história de colonização do país dá a ele características únicas.

Colonizadas por portugueses, holandeses, franceses e ingleses ao longo dos séculos, as Ilhas Maurício souberam abraçar as diferenças étnicas e religiosas para criar uma cultura singular e pacífica. Não demorou a que chegassem muçulmanos e, principalmente, hindus, que hoje representam 70% da população.

Os anos se passaram e, naquele pedacinho de mundo, todo mundo resolveu conviver numa boa, respeitando o espaço do outro. Assim, templos, igrejas e mesquitas repousam lado a lado e, nas ruas, ninguém se preocupa com tom de pele, roupa ou estilo de quem está do lado.

Não há sequer uma imposição de língua, já que o idioma oficial é o inglês, mas todo mundo fala francês ou sua variação, o creole. Para completar a harmonia, a segurança desponta como outro ponto positivo da ilha, que também chama a atenção por abrigar vias bem pavimentadas e limpas, todas elas funcionando com mão invertida de trânsito, como na Inglaterra.

Ao rodar pelas estradas é fácil avistar campos de chá e, principalmente, da cana de açúcar, de onde saem alguns dos rótulos de rum mais apreciados do mundo.

Como chegar às Ilhas Maurício

Paulo Basso Jr. As Ilhas Maurício ficam no Oceano Índico e pertencem à África

As Ilhas Maurício estão localizadas no Oceano Índico, a cerca de 2 mil km a leste da costa sudeste do continente africano. A capital do país é Port Louis, que fica a cerca de 50 km de Plaine Magnien, onde está o aeroporto internacional.

Como não há voos direto do Brasil, o melhor jeito de chegar lá é a partir de escalas na África do Sul. Para consultar os valores, eu costumo usar a plataforma Vai de Promo, que lista todas as opções e indica os melhores preços.

De quebra, permite o pagamento em até 10 vezes sem juros e entrega o localizador assim que a compra é aprovada, com a data marcada, tudo certinho. Vale a pena conferir.

Seguro viagem Ilhas Maurício

Ao viajar, não deixe de fazer um seguro viagem. Afinal, os custos com saúde fora do Brasil costumam ser caríssimos e todos estão sujeitos a imprevistos.

Caso você tenha comprado as passagens aéreas com cartão de crédito, verifique se você não tem direito a um plano de seguro viagem. Do contrário, minha sugestão é entrar neste comparador online, que vasculha as principais seguradoras de viagem em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. É uma mão na roda, eu não viajo sem fazer isso.

O grande lance é que você economiza e ainda ganha um tempão na hora de fechar o seguro viagem. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Chip viagem Ilhas Maurício

Confesso: não consigo viajar mais sem um chip viagem internacional. Ficar conectado é imprescindível por vários aspectos: comunicação, segurança e praticidade. Nunca se sabe quando você precisará falar com alguém, consultar algum endereço, resolver algum problema ou garantir alguma reserva.

Existem várias opções no mercado, mas os serviços que eu mais gosto são o da America Chip e o chip de viagem da Seguros Promo. Primeiro porque ambos funcionam bem na maioria dos lugares (em todo o mundo), e segundo porque o atendimento é ótimo. Eles têm até chips virtuais (eSim), o que facilita muito a vida na hora de instalar no telefone e usar. É realmente prático.

Não se esqueça de consultar os preços e contratar seu pacote antes de viajar.

10 atrações nas Ilhas Maurício

Veja em detalhes algumas das principais atrações que você pode curtir nas Ilhas Maurício.

1 – Nadar com golfinhos

Paulo Basso Jr. Passeio rumo a Crystal Rocks

É para o mar que a maioria das pessoas vai quando o objetivo é dar uma escapada do hotel. Os mais esportistas procuram locais como o One Eye, o segundo melhor point do mundo para praticar kitesurf, atrás apenas do Havaí.

Os menos radicais, por sua vez, contratam os passeios de barco para avistar e nadar com golfinhos oferecidos na GetYourGuide. Eu fiz a experiência e é incrível, a despeito de muitos barcos se dirigirem para a região ao mesmo tempo, o que tira um pouco o encanto do tour.

É preciso nadar rápido para acompanhar os golfinhos, que passam como foguetes no fundo do mar. Mesmo com a muvuca, a sensação é maravilhosa nos trechos com boa visibilidade, e mesmo quem fica no barco consegue ver de pertinho os bichinhos saltando, o que arranca muitos “ohhhs”.

Os passeios em geral incluem uma vista às Crystal Rocks, formações vulcânicas que parecem brotar sobre as águas translúcidas de Maurício como naus à deriva. É um cenário lindo, que não lembro ter visto em outro lugar do mundo. Pode preparar o celular, pois rende ótimas fotografias.

2 – Cachoeira de Chamarel

Paulo Basso Jr. Cachoeira de Chamarel

Outro passeio típico é o que segue para a região de Chamarel, no sudeste de Maurício, a fim de visitar a cachoeira homônima e a Terra de Sete Cores. Dá para fazê-lo a bordo de veículos 4×4 e acompanhado de um guia, como no tour oferecido pela Civitatis, que é muito bem avaliado.

O trajeto, que serpenteia o Parque Nacional Gargantas do Rio Negro, tem como destino a Cachoeira de Chamarel, com 100 metros de altura (pouco maior que a Estátua da Liberdade). Linda, ela despenca em um cânion que pode ser observado de dois mirantes, de onde dá para fazer altas fotos.

3 – Terra das Sete Cores

Paulo Basso Jr. Terra das Sete Cores

O tour em Charamel oferecido pela Civitatis passa ainda por outro ponto turístico imperdível das Ilhas Maurício: a Terra das Sete Cores.

Trata-se de uma inusitada formação geográfica em que a mistura de diversos sedimentos vulcânicos gerou uma colina com pequenos relevos de areia com tons marrom, vermelho, roxo, azul, verde, amarelo e laranja.

É um lugar lindo, onde também se pode ver de pertinho algumas tartarugas gigantes trazidas da vizinha Seychelles.

4 – Baie du Cap

Paulo Basso Jr. As Ilhas Maurício contam com uma das estradas mais cênicas do mundo

Tanto faz se você for até lá de carro ou alugar uma bike nas agências locais: o trecho costeiro da via B9, na altura de Baie du Cap, é uma maravilha e merece a visita.

Ali, a pista faz uma espécie de “U” às margens do oceano e oferece ao visitante uma paisagem tão linda que, não raramente, faz a estrada ser apontada como uma das mais cênicas do mundo.

Vale a pena subir no pequeno monte ao lado para observar do alto aquela maravilha antes de seguir para La Praire, praia da qual é possível observar a galera praticando kitesurf.

5 – Ile aux Cerfs

DepositPhotos Praia em Ile aux Cerfs

Há ainda outros passeios interessantes para fazer nas Ilhas Maurício, como visitar a Ile aux Cerfs, na costa leste, com faixas de areia espetaculares.

O melhor jeito de fazer isso é em tours de barco, como este, que dura sete horas e inclui um churrasco. Ali, dá para mergulhar em águas cristalinas e até mesmo avistar golfinhos.

6 – Port Louis

DepositPhotos Calçadão em Port Louis, capital das Ilhas Maurício

Port Louis, a capital das Ilhas Maurício, tem como destaque um grande e colorido mercado. Ali, dá para comprar especiarias e experimentar comidinhas de rua, a maioria delas de influência indiana.

Aproveite o passeio também para ir a templos, caminhar no calçadão à beira-mar e observar as edificações modernas que se destacam na região.

7 – Grand Baie

DepositPhotos Vista aérea de Grand Baie

A Grand Baie abriga ainda uma das ilhas e praias mais lindas de Maurício. Os europeus que o digam, pois costumam passar dez ou mais dias por lá a fim de ter tempo livre para praticar esqui aquático, stand up paddle, windsurfe e outras atividades náuticas oferecidas gratuitamente pelos melhores resorts.

Para quem não tem esse tempo todo disponível, o melhor a fazer é contratar um tour de barco na região. Este que para em três ilhas é bastante recomendado. Inclui almoço com churrasco e tempo de sobra para mergulhar com snorkel no lindo mar que banha a região. Ao todo, dura sete horas.

8 – Destilarias de rum

DepositPhotos La Rhumerie de Chamarel

O rum produzido em Maurício é um dos mais apreciados do mundo. É possível visitar a destilaria La Rhumerie de Chamarel, que produz bebida de alta estirpe, envelhecida em barris de carvalho, e também com sabor de baunilha, muito apreciadas – Madagáscar, a maior produtora da especiaria no mundo, fica a 800 km dali.

Outra destilaria famosa é a Domaine de Labourdonnais, que tem como base o château de mesmo nome, casarão erguido entre 1856 e 1859 por um empreendedor influente da ilha e que hoje foi transformado em museu.

Com ares coloniais, a edificação é linda e conta com mobiliário vitoriano e lustres de época, tudo isso em meio a jardins apinhados de mangueiras. O local abriga ainda um restaurante e um bar, onde é possível degustar runs premium ou com diversas essências.

9 – Lago Grand Bassin

DepositPhotos Estátua de Shiva no lago Grand Bassin

Quem vai às Ilhas Maurício tem contado estreito com a cultura hindu, que predomina na região. Isso significa observar mulheres com roupas coloridas e enfeitadas com bindis (pequeno adereço colado à testa), se deparar com pequenos altares em frente às casas, sentir o perfume de incensos em mercados e saborear pratos repletos de especiarias, como curry e diversos tipos de pimenta.

Aos fins de semana, muitos casamentos são realizados nos vilarejos, e os celebrantes adoram receber quem vem de fora, muitas vezes oferecendo doces típicos e danças. Mas a maior imersão se dá às margens do lago Grand Bassin, formado sobre a cratera de um vulcão extinto e considerado sagrado pelos hindus.

Ali, há duas estátuas de deuses com 30 metros de altura e vários templos hinduístas. Todos os dias, diversas famílias vão até lá fazer orações e colocar oferendas na beira da água. É bonito ver. Em fevereiro, o local serve de palco para o Maha Shivatree, maior festival cultural do arquipélago.

10 – Dodô, o símbolo de Maurício

DepositPhotos Ilustração de como era o dodô

Entre as peças de artesanato vendidas nas lojinhas das Ilhas Maurício, você sempre verá um pássaro gorducho de bico comprido, que estampa toda sorte de suvenires. É o dodô, espécie endêmica do arquipélago e que virou símbolo do país: está presente até no brasão nacional.

Curiosamente, a ave está extinta desde o século 17 e virou uma espécie de mártir da ecologia. Incapaz de voar, o bicho foi presa fácil dos famintos colonizadores holandeses, que lá chegaram em 1510.

E os ratos, que vieram de carona nos navios dos europeus, trataram de terminar o serviço, devorando os ovos nos ninhos. O dodô, então, desapareceu. Ficou só a imagem dele, estampada em camisetas, rótulos de rum, caixas de chocolate, chaveiros…

Onde ficar nas Ilhas Maurício

Há ótimas opções de hospedagem nas Ilhas Maurício, sobretudo para quem planeja uma viagem romântica. Bandeiras como a Beachcomber colecionam convidativos cinco estrelas na costa oeste, a mais bela da ilha, para quem busca mimos das mais variadas vertentes.

Tive a oportunidade de ficar na região de Le Morne, no sudoeste do país, onde está o monte de mesmo nome e principal cartão-postal das Ilhas Maurício. Dali, foi tranquilo fazer todos os passeios mencionados neste roteiro.

Se a ideia é passar o maior tempo possível nas lindas praias locais, vale a pena considerar também a estadia em Grand Baie ou Trou aux Biches, regiões que concentram resorts fantásticos e ficam próximas à capital Port Louis.

Confira boas opções de hotéis nas Ilhas Maurício:

Divulgação Beachcomber Dinarobim

O resort Dinarobim tem villas em formato de meia-lua com bangalôs cercados por pequenas piscinas espalhadas de frente para a praia e aos pés do monte Le Morne, principal cartão-postal de Maurício e patrimônio mundial da Unesco.

Veja preços e avaliações

—

DepositPhotos Royal Palm

Uma boa opção para quem deseja ficar em Grand Baie é o Royal Palm, membro da Leading Hotels of the World, que tem um lindo spa e uma praia melhor ainda em frente. Dali, é fácil chegar nas principais atrações das Ilhas Maurício.

Veja preços e avaliações

—

Paulo Basso Jr. Trou aux Biches

O Beachcomber Troux aux Biches é dono de suítes enormes com jacuzzis envolvidas por um belíssimo jardim à beira-mar e restaurantes excelentes, inclusive um indiano e outro tailandês. Fica na belíssima praia que empresa o nome ao hotel.

Veja preços e avaliações

—

Veja mais algumas opções de hotéis nas Ilhas Maurício que eu não tive tempo de conhecer, mas foram muito recomendados:

Salt of Palmar – É confortável e fica em uma bela praia, porém do “lado de fora” da ilha”, onde o mar é mais agitado.

É confortável e fica em uma bela praia, porém do “lado de fora” da ilha”, onde o mar é mais agitado. Zilwa Attitude – Fica ao norte da Ilha de Maurício e conta com excelentes ambientes comuns, inclusive piscina em frente a praia.

– Fica ao norte da Ilha de Maurício e conta com excelentes ambientes comuns, inclusive piscina em frente a praia. Four Seasons Resort Mauritius at Anahita – A luxuosa rede tem um resort espetacular na ilha, com serviço de alta qualidade, boa gastronomia e uma praia divina para chamar de sua.

– A luxuosa rede tem um resort espetacular na ilha, com serviço de alta qualidade, boa gastronomia e uma praia divina para chamar de sua. Radisson Blu Poste Lafayette Resort & Spa – Mais uma opção do “lado de fora” da ilha de Maurício, com bom custo-benefício. Crianças não são aceitas.

O que você precisa saber antes de ir às Ilhas Maurício

Quando planejo minhas viagens para destinos diferentes, como as Ilhas Maurício, recorro a uma série de ferramentas de auxílio antes mesmo de fazer as malas. Assim, consigo comprar passagens aéreas mais baratas, alugar carros e reservar hotéis, bem como passeios, transfers e ingressos para atrações, com mais segurança e pagando menos.

É imprescindível também fazer um seguro viagem e comprar um chip de viagem internacional. Assim, você evita os gastos absurdos cobrados com saúde no país, caso algo fuja do previsto, e consegue usar internet ou telefone para se comunicar com quem está no Brasil, checar e-mails, postar fotos no Instagram, usar o WhatsApp e tudo mais.

—

Já fez a reserva da passagem aérea?

Para não ficar perdendo tempo entrando em um monte de site de companhia aérea, uso a plataforma Vai de Promo na hora de comprar passagens. Gosto dela pelo fato de indicar as principais rotas disponíveis e listar, de forma automática, os melhores preços.

Onde ver preços: Vai de Promo

—

Sabe onde ficará hospedado?

Uma boa dica para encontrar hotéis e consultar avaliações de quem já foi é usar o Booking.com. O site tem sempre boas ofertas e permite fazer reservas de forma prática e rápida. Eu indico, sobretudo, hotéis, pousadas e casas de aluguel que permitem pagamento apenas na chegada ao destino.

Onde ver preços e avaliações: Booking.com

—

Já garantiu o seguro viagem?

Indico de longe o Seguros Promo, metabuscador que vasculha as principais seguradoras de viagem do Brasil em busca dos melhores preços, sem que você precise ficar entrando no site de cada uma delas. Assim, dá para economizar e ainda ganhar um tempão. Depois de fazer sua escolha, use o cupom ROTADEFERIAS15 na caixa “Cupom de desconto” e ganhe 15% de desconto.

Onde consultar: Seguros Promo

—

Pediu o chip viagem para usar internet ilimitada?

Jamais deixo de adquirir um chip viagem internacional, que permite acesso à internet durante o passeio. O custo proporcional à viagem é superbaixo, e o serviço, ótimo. Testei várias opções e costumo usar os chips da America Chip, que têm ótimo atendimento e nunca me deixam na mão. Eles, inclusive, têm planos de eSim.

Onde pedir: America Chip

—

Vai alugar carro? Reserve com antecedência

Uma das escolhas mais difíceis na hora de viajar é identificar o meio de transporte que usará no destino. Se a ideia é alugar carro, a dica é sempre fazer reserva com antecedência. Sugiro o comparador online da Mobility que, com uma única pesquisa, exibe os melhores valores de locadoras confiáveis. Vale a pena.

Onde reservar: Mobility

—

Reservou os ingressos das atrações?

Não tem nada mais frustrante do que viajar e não conseguir entrar numa atração por falta de reserva. Por isso, ao definir nossos roteiros, garanto tudo com antecedência. Existem ótimos serviços, como GetYourGuide e Civitatis, que oferecem não apenas tíquetes de pontos turísticos, mas também de eventos, parques temáticos e até mesmo transfers.

Onde reservar: GetYourGuide e Civitatis

