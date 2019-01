Pelo Twitter, Bolsonaro comemora 10 milhões de seguidores no Instagram

30/01/2019 | 20:36



O presidente Jair Bolsonaro comemorou nesta quarta-feira, 30, no Twitter a marca de dez milhões de seguidores em outra rede social, o Instagram.

"Agradecemos a todos a consideração! Temos divulgado muitas informações sobre nosso trabalho também no snapgram, bem como em outras redes sociais como, instagram, facebook e youtube. Vamos desenvolvendo sempre! Um forte abraço!", escreveu o presidente na rede social.

O presidente segue internado no Hospital Israelita Albert Einstein, na zona oeste de São Paulo. Hoje ele recebeu alta da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas está com visitas restritas.

A previsão, de acordo com o porta-voz da Presidência, Otávio Santana do Rêgo Barros, é que Bolsonaro despache nos próximos dias via áudio ou videoconferência. Mesmo assim, deve poupar a fala, escrevendo mensagens aos assessores e ministros.