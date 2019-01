Atual tetracampeã, Juventus é eliminada pela Atalanta na Copa da Itália

30/01/2019 | 20:20



Atual tetracampeã da Copa da Itália, a Juventus foi surpreendida pela Atalanta nesta quarta-feira e se despediu da competição que vinha dominando nas últimas temporadas. O time de Cristiano Ronaldo, que esteve em campo durante os 90 minutos, levou 3 a 0 do rival, fora de casa, e caiu na fase de quartas de final.

Com o resultado, a Atalanta avançou à semifinal, quando enfrentará a Fiorentina, que também surpreendeu nesta quarta ao aplicar um contundente 7 a 1 sobre a Roma, diante de sua torcida.

Jogando em Atalanta, a equipe da casa deu poucas chances ao time de Turim. E ainda contou com atuação inspirada de Duvan Zapata, autor de dois dos três gols da partida. Ele balançou as redes aos 39 minutos de jogo e aos 41 da etapa final. O placar fora aberto por Timothy Castagne aos 37 minutos do primeiro tempo.

Apesar de contar com seus titulares, liderados por Ronaldo, Khedira, Matuidi e o brasileiro Alex Sandro, a Juventus esteve longe de repetir nesta quarta as boas atuações do Campeonato Italiano. A performance foi tão abaixo do esperado que irritou o técnico Massimiliano Allegri, expulso no segundo tempo após jogar a sua jaqueta no chão.

"Fomos muito mal hoje", admitiu o treinador, ao fim do jogo. "Cometemos muitos erros, principalmente no primeiro e no terceiro gols. Além disso, a Atalanta mereceu vencer o jogo, tive mais vontade em campo, que foi o que nos faltou hoje", criticou Allegri.

A outra semifinal da Copa da Itália terá o Milan, algoz do Napoli na terça-feira, e o vencedor do duelo entre Inter de Milão e Lazio. As duas equipes vão se enfrentar nesta quinta-feira.