Relatórios de segurança da Vale vazam na rede

30/01/2019 | 19:51



Uma série de relatórios de segurança das operações da Vale foi compilada e enviada para o site Tecmundo na terça-feira, 29, de forma anônima. Os documentos, divulgados nesta quarta-feira, 30, pelo site, estavam no ambiente conhecido como "Sharepoint", de compartilhamento de arquivos. Teriam sido "hackeados", segundo a publicação da área de tecnologia. Mostram os relatos obrigatórios de acidentes como o tombamento de caminhões e vagões. Nenhum dos arquivos divulgados até agora, porém, traz informações específicas sobre acidentes críticos em barragens.

Em nota, a Vale esclarece que não houve falha técnica no site Sharepoint ou invasão de seu ambiente de TI. "Os arquivos de uso interno que foram atribuídos a um vazamento, na verdade, estavam disponíveis em área pública do site vale.com. As informações contidas nos documentos são registros e tratativas dos incidentes e quase acidentes de segurança. Esse registro é obrigatório na Vale e faz parte do nosso sistema de Gestão de Saúde e Segurança e Meio Ambiente."