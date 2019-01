Temporal muda planos do São Paulo, que vai treinar no dia do jogo

30/01/2019 | 19:40



A forte chuva que atingiu a capital paulista na tarde desta quarta-feira acabou atrapalhando a programação do São Paulo, que teve de adiar o treino no campo do CT da Barra Funda. A atividade foi remarcada para a manhã desta quinta, dia em que a equipe vai enfrentar o Guarani, às 21 horas, no Pacaembu.

O treino incomum em dias de jogos está marcado para às 9h30, e será fechado à imprensa. O planejamento foi adotado para garantir a segurança dos jogadores e dos integrantes da comissão técnica. A chuva veio acompanhada de raios e granizos, momentos antes do aquecimento dos atletas no gramado.

O elenco já havia realizado um trabalho interno de fortalecimento muscular com os preparadores físicos e acabou retornando à academia, onde fez um complemento com atividades aeróbias.

A lista dos atletas relacionados para o jogo, normalmente divulgada na véspera das partidas pela assessoria do São Paulo, também será conhecida apenas nesta quinta, após o treino da manhã. É certo que Hernanes estará entre os convocados pela primeira vez no Campeonato Paulista, assim como o garoto Antony, recém-campeão da Copinha.