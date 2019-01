Kvitova bate Azarenka e estreia com vitória em São Petersburgo

30/01/2019 | 18:39



Apenas quatro dias após ser vice-campeã do Aberto da Austrália, a tenista checa Petra Kvitova voltou às quadras nesta quarta-feira e fez bonito em sua estreia no Torneio de São Petersburgo, na Rússia. A atual número dois do mundo despachou a bielo-russa Victoria Azarenka, ex-líder do ranking, pelo placar de 2 sets a 0, com parciais de 6/2 e 7/6 (7/3), em 1h40min.

Principal candidata ao título na quadra dura russa, Kvitova dominou a rival, mas não encontrou facilidade após brilhar em Melbourne. A nova vice-líder do ranking chegou a sofrer quatro quebras de saque no jogo, diante da atual 51ª do ranking, mas obteve seis sobre Azarenka e garantiu o triunfo.

O resultado levou a tenista checa, derrotada na decisão na Austrália pela japonesa Naomi Osaka, às quartas de final em São Petersburgo. Sua próxima adversária será a croata Donna Vekic. A oitava cabeça de chave superou nesta quarta a local Veronika Kudermetova por 6/4 e 6/3.

Também nesta quarta, a alemã Julia Görges se despediu da competição ao ser batida pela local e veterana Vera Zvonareva, de virada, por 4/6, 6/4 e 6/4. Após eliminar a quinta cabeça de chave, a tenista da casa vai duelar com a compatriota Daria Kasatkina, que não teve trabalho para avançar nesta quarta.

Ela contou com o abandono da também russa Maria Sharapova. A ex-número 1 do mundo sequer entrou em quadra nesta quarta, em razão de dores no ombro direito.

O dia em São Petersburgo contou ainda com o último jogo da rodada de abertura. A local Ekaterina Alexandrova bateu a britânica Katie Boulter por 7/5, 4/6 e 6/1. Nas oitavas, ela vai enfrentar a checa Tereza Martincova, que veio do qualifying.