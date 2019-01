Estação de coleta Cerquilho será reformada e reabre em 20 dias

Do dgabc.com.br



30/01/2019 | 18:39



A partir desta quinta-feira (31), a estação de coleta Cerquilho, localizada na Vila Lucinda, em Santo André, será reformada e ficará com as portas fechada por 20 dias. De responsabilidade do Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André) trata-se de um dos 20 ecopontos que recebem recicláveis, resíduos volumosos que não são recolhidos pelos caminhões de coleta porta a porta.

Como opção mais próxima estão disponíveis as unidades Antonina (Avenida Eng. Olavo Alaysio de Lima, 945 – Jd. Santo Antônio), aberta até as 19h; Camilópolis (Rua Benjamin Constant, 20 - Bairro Camilópolis); e Santo Expedito (Rua Sto. Expedito, 107 - Jd. Sto. Antônio), estas duas abertas até as 16h.