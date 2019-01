Petrobras faz pagamento de US$ 682,6 milhões referente a acordo com DoJ e SEC

30/01/2019 | 18:28



A Petrobras efetuou nesta quarta-feira, 30, pagamento no valor de US$ 682,6 milhões, que corresponde a 80% do total acertado no acordo celebrado com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos (DoJ) e com a Securities & Exchange Comission (SEC, órgão regulador do mercado de capitais dos EUA).

O acordo diz respeito às irregularidades apuradas durante a Operação Lava Jato, e foi homologado judicialmente na última sexta-feira (25). Segundo a companhia, metade do valor depositado será revertido para um fundo patrimonial gerido por uma fundação independente que deverá promover um programa de conscientização da população sobre ética nas esferas pública e privada, de acordo com as diretrizes do Ministério Público Federal (MPF) e sem ingerência da Petrobras. A outra metade poderá ser usada em eventuais condenações da companhia em demandas de investidores ou para pagamento de possíveis acordos.