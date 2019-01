Paulo Serra anuncia revitalização da piscina do Dell'Antonia

Dérek Bittencourt

30/01/2019 | 17:28



O prefeito de Santo André Paulo Serra (PSDB) anunciou a autorização para liberação de R$ 9,2 milhões do governo do Estado para construção e revitalização de diversos equipamentos esportivos da cidade. Entre eles está a piscina olímpica do Complexo Esportivo Pedro DellAntonia, local que já recebeu inclusive competições internacionais e que há anos vinha apresentando problemas estruturais.

Nos últimos dias, leitores do Diário enviaram vídeos mostrando as más condições do local (veja abaixo). "Será realizada a reconstrução da piscina que, desde 2013, não funcionava de forma integral. A gente entende a indignação dos munícipes, mas vamos recuperar este símbolo da nossa cidade. Queremos voltar com as aulas para as crianças e receber novamente competições nacionais e internacionais", declarou Paulo Serra ao Diário.

Os outros equipamentos contemplados pela verba serão o Centro Olímpico de Skate, que será construído na Avenida Atlântica, os ginásios Sacadura Cabral, Noêmia Assumpção, da UFABC e Poliesportivo Anhanguera, além da pista de atletismo do Estádio Bruno Daniel.

Confira reportagem completa na edição desta quinta-feira (31) no caderno Setecidades.