Instituto Inhotim adia reabertura por causa de situação em Brumadinho (MG)

30/01/2019 | 17:14



Maior museu a céu aberto do mundo, o Instituto Inhotim, em Brumadinho (MG), anunciou nesta quarta-feira, 30, que decidiu adiar a reabertura do parque, prevista inicialmente para esta sexta-feira, 1, por causa da tragédia que assola toda a região desde o rompimento da barragem do Córrego do Feijão na sexta-feira passada.

"A tragédia provocou impactos diretos no Instituto, uma vez que, dos cerca de 600 funcionários que emprega, 80% moram na região. Desses, 41 têm familiares próximos desaparecidos ou com óbito declarado, e os demais procuram por amigos e pessoas conhecidas. O cenário está sendo diariamente avaliado pelo Comitê de Crise formado para entender os impactos do desastre e traçar medidas em conjunto com os órgãos competentes em busca de minimizar danos", informou a nota. "A data de reabertura será comunicada assim que o Instituto avaliar o momento propício para abrir as portas novamente aos visitantes."