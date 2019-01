Do dgabc.com.br



O último dia de janeiro terá recorde de calor em todas as cidades do Grande ABC. O dia terá nebulosidade variada, com o céu variando entre claro e parcialmente nublado, com muito Sol e calor.

A temperatura máxima pode atingir os 35º e a umidade relativa do ar ficará abaixo dos 40%.

Um sistema de alta pressão influencia o tempo na região e impede a formação de nuvens, por isso, não há previsão de chuva. Essas condições devem permanecer pelo menos até sábado.