Gwyneth Paltrow pode ter que pagar 11 milhões de reais após supostamente machucar homem esquiando

30/01/2019 | 17:11



Gwyneth Paltrow está sendo processada por um médico após acidente quando estava esquiando em 2016, segundo informações obtidas pelo site Radar Online. O incidente aconteceu no resort de esqui Deer Valley, em Utah, nos Estados Unidos. A atriz estaria em uma velocidade muito alta quando colidiu com o médico Terry Sanderson, que sofreu graves lesões cerebrais e teve quatro costelas quebradas, de acordo com os papeis do processo. A vítima acusa Paltrow de ter continuado esquiando após o incidente e não ter prestado nenhum socorro, como é possível ler no trecho a seguir, retirado do documento:

Nem a senhorita Paltrow e nem os funcionários do Deer Valley Lodge notificaram os socorristas dos machucados do Dr. Sanderson. Eles o deixaram no local com sérias lesões cerebrais causadas pela senhorita Paltrow.

Sanderson está pedindo o equivalente a aproximadamente três milhões de dólares, ou seja, 11 milhões de reais em indenização. Nos documentos do processo, o médico também relata que Gwyneth relatou não ter responsabilidade nenhuma pelo ocorrido, e que a atriz nunca o teria procurado para falar sobre o caso. Procurada pelo Radar, a assessoria de Paltrow disse que as acusações são sem mérito.

Essa não é a primeira vez que algo desse tipo acontece com Gwyneth. Segundo o The Hollywood Reporter, em 2013 a atriz foi proibida de andar com seu carro nos arredores da escola de seus filhos, por razões de segurança - ela estaria dirigindo muito rápido na região.