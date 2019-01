Bianchin vai retornar à gestão de Paulo Serra

Raphael Rocha

Do dgabc.com.br



Ex-secretário de Obras, o advogado Carlos Bianchin vai retornar ao governo do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB). Bianchin será assessor especial do chefe do Executivo, cargo aberto com a reforma administrativa promovida pela gestão tucana e com status e salário de titular de pasta: R$ 13,9 mil.

Nos últimos dias, Bianchin conversou com Paulo Serra a respeito de possível volta. Ele deixou o governo no começo de dezembro alegando motivos particulares. Antes de ser secretário de Obras, ele estava como responsável pela Unidade de Relações Institucionais e Comunitárias.

Bianchin atende a um dos critérios para ocupar o cargo: tem, no mínimo, bacharelado em Direito. Inicialmente, quando a vaga foi criada, projetou-se que o ex-secretário de Finanças Leandro Petrin pudesse ser lá alocado, o que não aconteceu.

O Diário apurou que até mesmo as funções de Bianchin foram acertadas: cuidar do cronograma de serviço e entrega de obras, transitar entre secretarias com objetivo de planejar medidas que impulsionem a imagem do governo.

Bianchin não retornou aos contatos da equipe do Diário para comentar o assunto.