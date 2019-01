Courteney Cox e Lisa Kudrow, de Friends, se reencontram em programa de TV

30/01/2019 | 14:11



O coração dos fãs de Friends foi à loucura na última terça-feira, dia 29, após acontecer mais um reencontro entre os membros do elenco. Agora foi a vez de Lisa Kudrow e Courteney Cox aparecerem juntinhas durante uma participação especial no programa The Ellen DeGeneres Show.

A reunião das duas virou notícia assim que Ellen DeGeneres, que comanda o talk show, compartilhou uma foto das três em uma réplica do Central Perk, o famoso café onde o grupo se reunia na maior parte da sitcom. Na legenda, a apresentadora escreveu:

Apenas alguns amigos reunidos no sofá.

Courteney foi ao programa para divulgar seu próximo trabalho, o Nine Months with Courteney Cox, que será lançado no Facebook e acompanhará mulheres que estão grávidas. Na web, Lisa e Courteney postaram um vídeo das duas entrando nos estúdios do The Ellen DeGeneres Show e se declararam uma à outra.

Amo esta garota.

No seriado, que foi ao ar de 1994 até 2004, Cox deu vida à Monica Geller e Lisa à Phoebe Buffay. Além dela, Jennifer Anniston fez o papel de Rachel Green, Matt LeBlanc de Joey Tribbiani, Matthew Perry de Chandler Bing e David Schwimmer de Ross Geller.