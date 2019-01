Meghan Markle quer contratar babá que saiba lutar Taekwondo para cuidar do bebê real

30/01/2019 | 14:11



Muitos rumores rondam o palácio real, principalmente depois do casamento de Meghan Markle e príncipe Harry e do anúncio de que os dois esperam pelo primeiro filho do casal. Agora o Radar Online revelou que Meghan provavelmente vai contratar uma babá que possuí conhecimento avançado em artes marciais, assim como Taekwondo, e em direção defensiva para cuidar do futuro filho assim que a criança começar a andar.

De acordo com a publicação, a profissional, apesar de não ser a Mary Poppins, será graduada pela Norland College, faculdade que dá treinamento de primeiros socorros, desenvolve habilidades para educação infantil e faz com que seus alunos aprendam como detectar ameaças de invasores. As babás que trabalham com Kate Middleton e que cuidou inclusive de Harry também vieram de lá.

O Radar informou ainda que, enquanto o futuro membro da realeza não souber andar, o casal real quer cumprir suas obrigações como pais, contando apenas com a ajuda de Doria Ragland, mãe de Meghan, que se mudará dos Estados Unidos para a Inglaterra para ajudar na criação do neto.

Apesar de a informação ainda não ter sido confirmada pelo palácio, o veículo garante que a esposa de Harry irá buscar ajuda, já que ela terá muitas viagens devido aos compromissos reais, além de ser uma pessoa com muitas exigências, as quais foram responsáveis por fazerem mais de uma assistente pessoal da duquesa pedirem demissão.