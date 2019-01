Hotéis do Brasil oferecem pacotes para o Carnaval

Redação



30/01/2019 | 12:18

A rede de hotel Golden Tulip Brasil está com pacotes promocionais para o período do Carnaval. Há opções tanto para quem deseja relaxar para a turma que está de olho na folia.

A maior parte dos hotéis disponíveis conta com piscina, sauna e academia, entre outros atrativos. Os hóspedes podem optar por unidades em sete capitais do país: Brasília, Belo Horizonte, Fortaleza, Maceió, Natal, Vitória e São Paulo.

Confira os pacotes para o Carnaval

Brasília

Em Brasília, o Royal Tulip Brasília Alvorada está com um pacotes para o Carnaval, com mínimo de duas noites noites. Inclui almoço nos dias 2, 3 e 4/3; early check-in a partir das 12h e late check-out até às 18h. Wi-fi, café da manhã e welcome drink também fazem parte. Diárias a partir de R$ 375, sem taxas de serviços, no período de 2/3 a 5/3.



No hotel, o hóspede encontra acomodações de luxo, além de opções de lazer, como duas piscinas, três quadras de tênis, spa, restaurante, espaço kids, sauna e academia. Lojas de conveniência e joalherias são encontradas no hall de entrada.

Também na capital federal, o Golden Tulip Brasília oferece diárias a partir de R$ 265, sem taxas. Os apartamentos se enquadram nas categorias standard, luxo e suíte. A área conta com spa, piscina para adultos e crianças, quadra de tênis, pista de cooper, kids place, academia e saunas seca e a vapor.



Para quem for a Brasília durante o período, o Carnaval no Parque será realizado entre os dias 23 de fevereiro e nove de março, no Parque da Cidade, e reunirá mais de 50 atrações, que incluem shows de axé, funk, samba, sertanejo, pop e eletrônico. As principais atrações serão Anitta, Wesley Safadão, Saulo e o DJ Alok.



Belo Horizonte



A tradição do carnaval em Belo Horizonte são os blocos de rua e eventos gratuitos. Para quem quiser aproveitar os dias de festa na capital mineira, o Tulip Inn Belo Horizonte está com diárias a partir de R$ 228, sem taxas.

O hotel está localizado na região da Savassi, área nobre da cidade. Se a ideia é curtir o feriado com programas culturais, o Instituto Inhotim, maior centro de arte ao ar livre da América Latina, é uma boa opção e fica a apenas uma hora de carro.



Fortaleza



Para quem quer aproveitar o Carnaval em Fortaleza, um dos mais famosos do país, com a mistura de ritmos musicais, como forró e maracatu, o Tulip Inn Fortaleza tem diárias a partir de R$ 299, sem taxas, para o mínimo de três noites.



Perto da Avenida Beira Mar, na Praia do Meireles e da feira de artesanato, o hotel é uma boa opção para quem vai cair no samba ou não, já que conta com diversas áreas relaxantes.

A unidade oferece apartamentos com sala e sacada, equipados com cozinha americana, frigobar, cofre, ar-condicionado e TV a cabo. Dentro das instalações do hotel, os hóspedes contam com restaurante, sauna, piscina e academia.

Maceió



Para quem escolher a capital alagoana, o Soft Inn Maceió oferece pacotes para o Carnaval com diárias a partir de R$ 390, sem taxas, com mínimo de duas noites. O hotel está localizado a duas quadras da orla de Ponta Verde e fica próximo a diversos bares e restaurantes da cidade.

Durante a época, Maceió oferece diversas opções aos turistas, como assistir aos desfiles de escolas de samba ou acompanhar blocos de rua, bandas, grupos de bumba meu boi e frevo.



Natal



Já em Natal, onde a folia conta com apresentações de grupos regionais e frevo, o Golden Tulip Natal Ponta Negra Hotel oferece acomodações com vista para o mar a partir de R$ 710 a diária, sem taxas, com mínimo de três noites. A infraestrutura da unidade inclui piscina, academia, bar e restaurante, entre outros.

Vitória



O Golden Tulip Porto Vitória, localizado em frente à Praça do Papa, tem pacotes com valores de diárias a partir de R$ 281, sem taxas. A unidade fica perto do Shopping Center Vitória e de outros pontos turísticos. O hotel conta com piscina, sauna e restaurante.

O Carnaval de Vitória começa uma semana antes da data oficial com os desfiles de escolas de samba, no Sambódromo Walmor. E a folia continua na rua com os desfiles de blocos, trios elétricos e bailes até o último dia da festa.

São Paulo



O Carnaval de rua de São Paulo está cada vez mais disputado. Serão mais de 700 desfiles, 60% a mais que ano passado.

O Tulip Inn São Paulo Paulista é uma opção para quem quer curtir a folia e ficar em localização estratégica. O hotel está a uma quadra da estação do metrô Paraíso, a três quadras da Avenida Paulista, com fácil acesso à Avenida Vinte e Três de Maio e próximo a shoppings. Diárias a partir de R$ 254, sem taxas.