Giovanna Ewbank fala sobre rumores de namoro de seu irmão com Bruna Marquezine: - É o que as pessoas dizem!

30/01/2019 | 12:11



Desde que terminou seu namoro com Neymar, Bruna Marquezine está sob rumores de que estaria em um relacionamento com Gian Luca Ewbank, irmão de Giovanna Ewbank. Ambos teriam se aproximado durante viagens à Fernando de Noronha, onde Gioh, inclusive, gravou seu mais novo programa para o GNT, chamado No Paraíso.

Em entrevista ao TV Fama, a loira comentou sobre a participação de Gian, que não estava acostumado com as câmeras:

- Ah, foi ótimo, porque eu amo a companhia do meu irmão, em qualquer ocasião. A gente se dá muito bem, ele é o meu melhor amigo. Ele é artista plástico, então foi a primeira vez que ele teve uma coisa relacionada à câmera. Então no início ele ficou meio acanhado, mas o GNT bateu muito o pé dizendo que queria ele no projeto porque eles queriam que fosse uma coisa familiar.

Em seguida, a repórter questiona Gioh se ela já chama Bruna de cunhada, já que rolam esses rumores de que ela e Gian estão mesmo namorando:

- Ah, mas isso é o que as pessoas dizem, né! As pessoas dizem muitas coisas!, desconversou.

Por fim, revela se ainda se incomoda com fofocas e especulações sobre sua vida pessoal:

- Acho que a gente se acostuma com isso. Eu no início eu sofria muito com as notícias e o que falavam. Hoje em dia se a gente, se a gente desmentir, vão continuar falando. Então, deixa que falem!, concluiu.