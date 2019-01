Ashton Kutcher divulga propositalmente seu número de telefone

30/01/2019 | 12:11



Ashton Kutcher e Mila Kunis não escondem seus filhos, mas prezam pela privacidade dos pequenos. Isso, entretanto, não significa que o ator tenha problemas em expor sua vida pessoal ou seus pontos de vista. Na noite da última terça-feira, dia 29, por exemplo, ele postou o número de seu celular pessoal no Twitter.

A ação foi justificada como sendo fruto da falta que sente de ter contato com a realidade.

Eu sinto falta de ter uma conexão real com pessoas reais. Minha comunidade. A partir de agora vocês podem me mandar mensagem. Eu não conseguirei responder a todos, mas, pelo menos, nós poderemos ser reais uns com os outros e eu poderei compartilhar (informações) atualizadas e não editadas do meu mundo.

Algum tempo depois, o tweet com o número foi apagado e o ator explicou, em outra postagem, o porquê disso:

Eu irei repostar logo logo. O sistema de envio de mensagens é uma fera frágil.

De acordo com a People, alguns fãs que escreveram para o número divulgado receberam a seguinte resposta:

Ei, aqui é o Ashton. Isso é uma mensagem de texto automática para que saibam que recebi suas mensagens. Tenham certeza de que clicaram no link e adicionaram meu telefone para que eu possa responder vocês.

O que será que aconteceu para ele buscar essa conexão com a realidade?