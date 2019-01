Biografia não autorizada de Anitta revela que a cantora quer se aposentar aos 30 anos de idade

30/01/2019 | 11:10



Leo Dias, jornalista do Fofocalizando, escreveu uma biografia de Anitta supostamente não autorizada. Na publicação, ele revela bastidores de brigas da cantora, como por exemplo, com a Pitty. Além disso, segundo informações do colunista Ricardo Feltrin, Leo ainda informa que Anitta, de 25 anos de idade, pretende se aposentar com 30 anos.

No livro, ela conversa com o autor sobre velhice, que considera uma fase da vida em que as pessoas lidam de forma injusta:

- Eu não quero estar na ativa (aos 40 anos) para as pessoas começarem a me cobrar resultados de uma menina de 20, ela diz.

Mas o que ela pretende fazer após os 30 anos? De acordo com Leo, Anitta pretende viver de consultoria, de palestras e da personagem Anittinha.

- Quando ela criou a Anittinha ela disse: taí, essa é a minha aposentadoria, contou Leo.

Por fim, Anitta fez um acordo com sua ex-empresária, de cerca de oito milhões de reais, e hoje é dona de todas as fitas master de suas músicas, ou seja, ela é proprietária hoje da autoria e de cada centavo de direito autoral de suas músicas.