Ator Gilberto Marmorosch morre aos 74 anos de idade

30/01/2019 | 11:10



2019 nem bem começou, mas já levou algumas celebridades, que deixaram saudades. O ator e humorista Gilberto Marmorosch faleceu no dia 29 de janeiro aos 74 anos de idade vítima de um câncer. A informação foi dada por seu filho, Claudio Marmorosch, em uma postagem via Facebook:

Aos amigos e amigas meus e do meu pai, Gilberto Marmorosch, comunico que meu pai, lamentavelmente, faleceu hoje. O sepultamento ocorrerá amanhã, no cemitério israelita do CAJU, às 13:00.

Em 2018, o ator começou sua luta contra a doença e desde dezembro de 2018 ano esteve internado.

Gilberto participou da novela Etâ Mundo Bom!, do programa humorístico Zorra Total e seu último trabalho na televisão foi na novela Pega Pega. Ele começou a carreira no teatro há quase 50 anos e também atuou no cinema.