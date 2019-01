Processo de venda de Pasadena à Chevron está em fase de negociação, diz Petrobras

30/01/2019 | 10:29



A Petrobras informou que o processo de venda da refinaria de Pasadena, no Texas (EUA), à Chevron está em fase de negociação. "Embora as negociações estejam em estágio de conclusão, a operação ainda não foi apreciada pelo Conselho de Administração da Companhia e os contratos que formalizam a transação ainda não foram assinados. Tal etapa está prevista para ocorrer na data de hoje e, uma vez confirmada, será devidamente comunicada ao mercado, em observância aos procedimentos da Sistemática", afirmou a companhia em resposta à B3 sobre notícia divulgada pelo jornal Valor Econômico.

A estatal esclarece ainda devem ser divulgadas ao mercado as seguintes etapas dos projetos de desinvestimentos: teaser, início da fase não-vinculante (quando for o caso), início da fase vinculante, concessão de exclusividade para negociação (quando for o caso), aprovação da transação pela alta administração e assinatura dos contratos e fechamento da operação). "Nesse sentido, as informações relativas ao processo de desinvestimento relacionado à venda da refinaria de Pasadena foram devidamente divulgadas ao mercado em 06/02, 08/03 e 04/05 de 2018", acrescentou.