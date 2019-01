Você sabe qual é a origem do formato GIF?

Da Redação



30/01/2019 | 10:18

O GIF (Graphics Interchage Format) foi criado por Steve Wilhite, um engenheiro da CompuServe, em 1987. O plano era criar um formato de imagem com tamanho pequeno e que funcionasse bem nos sistemas da época. O que os desenvolvedores não imaginavam é que o formato cairia tanto no gosto da galera por conta de seu potencial para animações.

O principal objetivo da empresa era permitir que imagens coloridas fossem colocadas com mais facilidade em páginas da internet. Levando em consideração que a web era super lenta na época, não demorou muito para os GIFs se popularizarem e virarem febres também para fazer piadas. Um dos GIFs mais clássicos é o do bebê dançando.

Queda e ascensão

Por muitos anos, os GIFs foram os queridinhos das páginas da internet. Até que eles foram ficando para trás quando a internet alcançou velocidades mais altas e o Adobe Flash Player ganhou força nos sites, pois permitia criar animações mais divertidas e complexas que os GIFs.

Nos últimos anos, contudo, o GIF voltou a ter seu espaço sob os holofotes. A rede social Tumblr foi uma das principais plataformas a fomentar a volta do formato. A polêmica a respeito da maneira correta de pronunciar o nome do formato também reacendeu seu brilho. Em 2013, Steve Wilhite disse, em entrevista ao New York Times, que a pronuncia correta é “jif”, e não “guife”.

O queridinho da internet

Em 2012, quando o formato completou 25 anos, o grupo PBS Arts produziu o pequeno documentário “Animated GIFs: The Birth of a Medium” para contar a história do formato. No doc, pessoas do meio falam sobre o assunto e relembram os GIFs mais icônicos ao longo das épocas. Confira (em inglês):

