30/01/2019 | 10:05



Internado no Hospital Albert Einstein, o presidente Jair Bolsonaro não deve ter compromissos oficiais nesta quarta-feira, 30, de acordo com a assessoria de imprensa do Planalto. Ele reassumiu o cargo às 7h após passar por uma cirurgia de retirada da bolsa de colostomia, na segunda-feira, dia 28.

Um boletim médico com informações sobre o quadro de saúde do presidente deve ser divulgado pela equipe médica do hospital paulistano no fim da manhã. Ainda não há confirmação se o porta-voz da Presidência, Otávio do Rêgo Barros, dará entrevista coletiva nesta quarta-feira.