Ator de Empire, Jussie Smollett, ganha apoio de famosos após sofrer ataque brutal

30/01/2019 | 10:11



Jussie Smollett, astro de Empire, sofreu um ataque brutal na madrugada da última terça-feira, dia 29, em Chicago, nos Estados Unidos, de acordo com o TMZ. O ator, que interpreta o personagem Jamal na série, chegou à cidade às duas horas da manhã, vindo de Nova York, e enquanto deixava um restaurante da rede Subway, perto de sua casa, foi agredido por dois homens.

Relatos de amigos próximos ao ator indicam que ele até teria tentado se defender das agressões e provocações, no entanto, acabou sendo espancado e teve uma das costelas fraturadas. Os criminosos ainda amarraram uma corda no pescoço do ator e jogaram água sanitária em seu rosto. Jussie foi hospitalizado e recebeu os devidos cuidados, sendo liberado no mesmo dia.

O site afirma que a polícia está investigando o caso como um possível crime de ódio. Ele teria recebido ameaças semanas antes, quando cartas com conteúdo racista e homofóbico foram enviadas à Fox Studios. Você vai morrer vidado negro, dizia uma delas, com a expressão MAGA na frente, em referência ao slogan Make America Great Again, Faça a América Grande de Novo em português, de Donald Trump. Durante o ataque, o ator também teria ouvido Você não é o tão f** de Empire? Esse é o país de Maga.

Assim como seu personagem na série, que está em sua quinta temporada, Jussie é assumidamente homossexual. Em entrevista à Ellen DeGeneres em 2015, o ator falou publicamente sobre o assunto pela primeira vez: Nunca houve um armário em que eu tenha estado. Eu não tenho um armário. Só queria deixar claro quem eu sou. Foi muito importante para mim que o meu primeiro talk show fosse com você. Você tem sido uma inspiração para tantos e também para mim, disse ele na época.

Em nota, a Fox, que exibe a série, se pronunciou sobre o ocorrido: Estamos profundamente tristes e revoltados de descobrir que um membro da nossa família Empire foi brutalmente atacado ontem a noite. Mandamos amor a Jussie, que é resistente e forte, e vamos trabalhar com a lei para levar justiça a esses criminosos. O estúdio, o canal e a produção estão unidos contra qualquer ato deplorável e violência e ódio ? especialmente contra um dos nossos.

Além da emissora, diversos famosos e amigos de Jussie manifestaram apoio ao ator após o ataque. Através das redes sociais, Viola Davis, escreveu:

Oh, Meu Deus. É por isso que a comunidade LGBTQ continua a lutar para ser vista e protegida contra o ódio! Todos nós temos que tomar esse ato de violência racista e homofóbico como pessoal. Meus braços estão ao seu redor, Jussie. Você é amado!.

Mandando amor e orações a você, Jussie. Isso é inaceitável e a justiça será levada a eles, disse Matt Bonner.

A mãe de Beyoncé, Tina Knowles, também se manifestou sobre o assunto e ligou o ataque à política norte-americana: Se eu ouvir mais uma pessoa dizer que essa administração não encoraja atitudes racistas, sexistas e homofóbicas nesse país, vou gritar! As pessoas estão andando por aí usando o boné do MAGA de forma ignorante e dizem que isso não tem a ver com mais nada. Esse é o tipo de m*rda que acontece. Acordem, pessoal, parem de se esconder atrás dessa m*rda. Vamos ser honestos e dizer logo o que isso é. Chega do MAGA! Essa palavra é sinônimo de quê?!

Apoiando e mandando amor ao Jussie hoje? esse é um crime racista e é nojento e vergonhoso ao nosso país, disse Katy Perry no Twitter.

Isso é de quebrar o coração e assustador? por favor, prestem atenção ao que está acontecendo aqui. Mandando todo o meu amor ao Jussie, escreveu Zendaya.

Todos nós temos a responsabilidade de lutar contra a ignorância e o ódio. Se você souber quem fez isso ao Jussie, entregue os à polícia, publicou Shonda Rhimes, criadora de Scandal e Grey's Anatomy.