Ozzy Osbourne é diagnosticado com infecção respiratória e adia turnê pela Europa

30/01/2019 | 10:11



Ozzy Osbourne, conhecido por ser vocalista da icônica banda de heavy metal Black Sabbath, adiou alguns shows de sua turnê pela Europa por conta de uma infecção respiratória. A informação se deu por meio de sua conta no Instagram, que divulgou um comunicado oficial na noite na última terça-feira, dia 29.

Pelo que parece, o cantor de 70 anos de idade já vinha tendo alguns problemas de saúde e, agora, a família e os médicos temem que a infecção evolua para algo mais sério, como uma pneumonia.

Ozzy foi forçado a adiar toda a parte britânica e europeia de sua turnê No More Tours 2 por ordens médicas. Isso segue o anúncio de ontem de que Osbourne estava adiando as primeiras quatro datas da turnê por causa da gripe. Depois de ver seu médico novamente, ele foi diagnosticado com uma grave infecção respiratória, que o médico acha que poderia evoluir para uma pneumonia por conta do esgotamento físico das apresentações ao vivo e por conta da extensa agenda de viagens por toda a Europa em condições rigorosas de inverno, diz o comunicado.

Além disso, uma declaração do próprio Ozzy foi compartilhada junto ao comunicado.

Estou completamente devastado por ter que adiar a parte européia da minha turnê. Parece que desde outubro tudo que eu toco vira merda. Primeiro a infecção por estafilococos no meu polegar e agora derrubado por uma gripe e bronquite. Eu quero pedir desculpas a todos os meus fãs que têm sido tão leais ao longo dos anos, minha banda, minha equipe e ao [grupo de rock] Judas Priest por não decepcionar vocês. No entanto, prometo que a turnê com o Judas Priest será concluída. Está sendo remarcada agora para começar em setembro. Mais uma vez, peço desculpas a todos. Deus abençoe. Amo todos vocês. Ozzy.