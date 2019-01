Camilla Camargo brinca sobre fome durante a gestação: - O que eu estou criando dentro de mim?

30/01/2019 | 10:11



Camilla Camargo usou seus Stories no Instagram para falar sobre sua gestação. A filha do cantor Zezé Di Camargo está esperando seu primeiro filho, que é um menino, fruto da relação com o diretor de televisão Leonardo Lessa, com quem se casou em setembro de 2018.

Na madrugada desta quarta-feira, dia 30, ela compartilhou com seus seguidores uma vontade diferente. De forma bem humorada, a atriz desabafou:

- Grávida e sem marido, que está viajando a trabalho, fica com fome de comer besteira. Essa sou eu.

Ela ainda comentou a relação com a comida durante os primeiros meses de gravidez e declarou:

- A fome está aumentando a cada dia! O que eu estou criando dentro de mim? Ai, filho não dá fome desse jeito para a mamãe, não!

Será que com o passar dos meses ela desenvolverá outros sintomas?