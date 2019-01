Dólar oscila com Ptax, otimismo com reformas e leilões de linha no radar

30/01/2019 | 10:02



O dólar se fortaleceu levemente por volta das 9h45 desta quarta-feira, 30, no mercado doméstico, após ter iniciado a sessão em queda até uma mínima em R$ 3,7072 (-0,33%) em meio ao otimismo com o avanço da reforma da Previdência e expectativas dos leilões de linha de até US$ 6,2 bilhões nesta quarta e na quinta-feira (31).

A correção de alta da moeda americana reflete demanda de investidor comprado em contratos cambiais, nesta véspera de definição da última taxa Ptax de janeiro, na quinta. A Ptax de amanhã servirá na sexta-feira (1º de fevereiro) para a liquidação do dólar futuro de fevereiro e os ajustes de contratos cambiais e de swap cambial com vencimentos em meses subsequentes.

Na quarta-feira, o governo sinalizou que vai apresentar a proposta da reforma da Previdência "na segunda ou terceira semana" de fevereiro e empresas brasileiras anunciaram que planejam captações externas. Também as expectativas de leilões de linha hoje e amanhã ajudam a limitar a correção de alta.

Nesta quarta-feira, o Banco Central ofertará após o meio-dia até US$ 3,2 bilhões em linha com recompra programada e, na quinta, até US$ 3 bilhões, para rolagem de vencimentos de linha nesse montante em fevereiro.

Como a taxa de venda de dólares por parte do BC nessas operações será a da ptax do boletim das 12 horas, o investidor interessado em participar dos leilões podem voltar a pressionar o dólar para baixo, principalmente nos momentos das três primeiras coletas de taxas nas mesas de operação pela manhã para apuração da Ptax diária (10h, 11h, 12h), segundo operadores de câmbio.

O persistente avanço das commodities contribui também para limitar o avanço ante o real, assim como eventual continuidade do fluxo cambial financeiro positivo. Mesta quarta-feira, a Vale decidiu acabar com todas as 19 barragens a montante semelhantes a de Brumadinho nos próximos três anos, o que impulsiona o ADR da mineradora em Nova York nesta manhã.

Lá fora, o índice do dólar (DXY) oscilava ao redor da estabilidade, após ter recuado mais cedo, enquanto o dólar mostrava sinais mistos em relação a divisas de países emergentes exportadores de commodities. Investidores globais operam em compasso de espera pela retomada das discussões comerciais entre EUA e China, hoje e amanhã, e da decisão de política monetária do Federal Reserve, que sai no fim da tarde antes da entrevista do presidente da instituição, Jerome Powell.

Às 9h49 desta quarta, o dólar à vista rondava a estabilidade, em R$ 3,7202 (+0,02%). O dólar futuro de fevereiro tinha viés de baixa de 0,04%, a R$ 3,7185.