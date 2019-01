Obituário - 30 de janeiro de 2019

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



30/01/2019 | 09:47



DR. TÚLIO NEGRO

(São Caetano, 5-6-1929 – São Paulo, 20-1-2019)



Foram duas homenagens recentes, e em vida, ao Dr. Túlio Negro, filho de São Caetano, toda uma carreira médica dedicada à cidade: 1ª) uma entrevista de quatro páginas pela revista “Raízes” (dezembro de 2015), assinada pela jornalista e historiadora Mariana Zenara; 2ª) a outorga da Medalha dos Autonomistas, pela Câmara Municipal.

Honrarias mais que justas. Dr. Túlio foi uma referência na cidade, já reconhecido em 1963, quando foi eleito Médico do Ano. E durante toda a vida, estudou e trabalhou muito. Entre mais de 1.000 candidatos, classificou-se em 56º lugar no vestibular pela Universidade Federal de São Paulo, turma de 1951.

Como obstetra, tinha catalogado cerca de 2.000 nascimentos só em São Caetano. Entre várias atividades, atuou durante 36 anos na Beneficência Portuguesa de São Caetano, onde ocupou a chefia do serviço de ginecologia e criou moderna maternidade.

Dr. Túlio Negro era filho de João Baptista Negro e de Helena Razzante Negro. Estava casado há 58 anos com Therezinha Naporano Negro. Tiveram dois filhos, a médica Gisele Negro de Lima, casada com Francisco José Guillen de Lima, pais de Rodrigo; e o advogado Fábio Augusto Negro, pai de Lucas. Dr. Tulio Negro parte aos 89 anos e seu corpo foi conduzido ao crematório de Vargem Grande Paulista.



Santo André



Lenira Lins Ripa, 100. Natural do Rio de Janeiro (RJ). Residia no bairro Jardim, em Santo André. Dia 28. Jardim da Colina.



Antonia Ragone Cassano, 89. Natural da Itália. Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 28. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Nair Conforte Sgarabotto, 78. Natural de Tanabi (SP). Residia no bairro Santa Maria, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Alice Cândida de Oliveira, 77. Natural de Álvares Florence (SP). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Geni Sá de Andrade, 70. Natural de Pirajuí (SP). Residia na Vila Marila, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Maria Alves de Jesus Silva, 68. Natural de Caetité (BA). Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Alberto dos Santos Silva, 66. Natural de Pirajuí (SP). Residia no Sítio dos Vianas, em Santo André. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Sueli do Nascimento, 53. Natural de Santo André. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Faturista. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Paulo Sérgio de Souza, 48. Natural de Bela Vista do Paraíso (PR). Residia na Vila Clarice, em Santo André. Autônomo. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Robson Cremonese, 48. Natural de Santo André. Residia no Parque das Nações, em Santo André. Motorista. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



Eric Vinícius Alves, 30. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Cristiane, em Santo André. Estudante. Dia 28. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



São Bernardo



Ludovina de Jesus Ferreira, 95. Natural de Portugal. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 29, em Santo André. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.



Thereza Pereira Germani, 85. Natural de Bragança (SP). Residia no Parque Anchieta, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Aparecido Lourenço, 76. Natural de Gália (SP). Residia no Jardim Brasília, em São Bernardo. Dia 27. Memorial Phoenix.



Maria Pereira da Silva, 74. Natural de Ichu (BA). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério da Paulicéia.



Sérgio Mietti, 73. Natural de São Caetano. Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.



Maria Virgem Ribeiro, 88. Natural de Brumado (BA). Residia no Parque Selecta, em São Bernardo. Dia 27. Jardim da Colina.



Josival Fausto Ferreira, 61. Natural de Jati (CE). Residia no bairro Alvinópolis, em São Bernardo. Dia 26. Cemitério dos Casa.



Wellington Borges Fernandes, 24. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Jesus de Nazareth, bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 28, em Santo André. Cemitério dos Casa.



São Caetano



Antonia G. Sancho de Casademunt, 95. Natural da Espanha. Residia em São Caetano. Dia 26, em São Bernardo. Jardim da Colina.



Therezinha Ernesto José, 94. Natural de Santa Rosa de Viterbo (SP). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Shoji Nishiwaki, 91. Natural do Japão. Residia na Vila Alpina. Dia 26. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



Gilmar de Jesus Pinto, 62. Natural de Santo André. Residia no Centro de São Caetano. Dia 26. Cemitério das Lágrimas.



Dorival Magoga, 59. Natural de São Caetano. Residia no bairro Barcelona, em São Caetano. Dia 26. Cemitério das Lágrimas.



Diadema



Alvina Amélia Dias Oliveira, 86. Natural de Ribeirão Preto (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.



Vitor Galvão Pereira, 77. Natural de Delfim Moreira (MG). Residia no Centro de Diadema. Dia 27. Cemitério Campo Grande, em Santo Amaro, São Paulo (SP).



José Queiroz Neto, 75. Natural de Parelhas (RN). Residia no bairro Taboão. Dia 27. Vale da Paz.



Hiroye Inoue, 74. Natural de Lavínia (SP). Residia no Jardim Guacuri, em São Paulo (SP). Dia 29, em Diadema. Jardim da Colina.



Eloina Soares dos Santos, 62. Natural do Estado de Pernambuco. Dia 27. Cemitério Municipal.



Alessandro Silva de França, 45. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.



Luciana de Souza, 40. Natural de Diadema. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.