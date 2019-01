Irmã de Ana Hickmann posta primeira foto do filho e revela que bebê nasceu com lábio leporino

30/01/2019 | 09:11



Isabel Hickmann, irmã da apresentadora Ana Hickmann, usou as redes sociais na última terça-feira, dia 29, para compartilhar com os seguidores e fãs a primeira foto de seu filho, Francisco, de apenas dois meses de idade. No Instagram, ela mostrou o resultado de um ensaio fotográfico que realizou com o bebê e revelou que ele nasceu com lábio leporino, condição comum em recém-nascidos.

Na legenda, a modelo escreveu um texto falando sobre a fissura nos lábios e o céu da boca do bebê, revelando ainda os apelidos que já deu para o filho:

Francisco. Menino anjo que chegou pra iluminar minha vida. Menino dos olhos cor de mar, bochechas de kiko e sorriso rasgado. Chico tem lábio leporino e fenda palatina, duas fissurinhas no lábio e céu da boca que deram mais charme a ele. Menino de ouro, guerreiro, de uma força que surpreende todos os dias. Francisco, Chico, Chichico, Kiko, Francisquinho. Meu filho.

Francisco nasceu no início de novembro, mas seu nascimento só foi revelado cerca de um mês depois. Na ocasião, Isabel explicou que o bebê nasceu prematuro e precisou ficar internado na UTI: Há 3 semanas sumi do mundo - peço desculpas àqueles que se preocuparam - por um ótimo motivo! 06/11/2018 foi a data que meu Francisco resolveu chegar na nossa vida e foi o dia que eu renasci! Prematuro de 34 semanas, nasceu bem, mas precisou desse tempinho pra ganhar forças... Foram 20 dias na UTI