Antecipar viagem em alguns dias pode gerar economia no Carnaval

30/01/2019 | 08:18

Programar o embarque e antecipar a viagem em um ou mais dias pode render uma grande economia no Carnaval. Segundo levantamento realizado pela agência de turismo ViajaNet, a diferença nos valores pode chegar a 56% na aquisição do bilhete aéreo. O estudo comparou os preços de passagens aéreas para as principais capitais brasileiras durante toda a semana que antecede os dias de folia.

Economia no Carnaval: passagens

A comparação considerou apenas o embarque na cidade de São Paulo e simulou viagens para destinos como Rio de Janeiro, Salvador, Brasília, Porto Alegre, Fortaleza, Belo Horizonte, Recife e Florianópolis.

O trecho entre São Paulo e Rio de Janeiro tem, por exemplo, passagens que variam entre R$ 349 (para embarque no domingo, dia 24/2) e R$ 693. Para este percurso, o bilhete mais barato é para saída na quinta-feira (28/2), por R$ 308.

Preços menores



Outro destaque no levantamento mostra que, quem adquirir passagens ainda em janeiro, encontrará bilhetes, em média, 30% mais baratos para o feriado de Carnaval deste ano se comparado com as passagens comercializadas entre outubro, novembro e dezembro do ano passado para os mesmos destinos e as mesmas datas.

“Neste levantamento, fica evidente, portanto, que o consumidor deve fazer uma boa pesquisa de preço, e com certa antecedência, antes de comprar um bilhete. Isso vale sobretudo para o Carnaval, que é um dos períodos mais concorridos em termos de passagens áreas”, afirma Gustavo Mariotto, head of marketing do ViajaNet.