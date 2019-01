4 motivos para ir ao Valle Nevado durante o verão

Redação



30/01/2019 | 08:18

Há 31 anos estabelecido como a maior e melhor estação de esqui e snowboard da América do Sul, o Valle Nevado também é uma boa opção de destino durante o verão para quem deseja aproveitar as belezas naturais da Cordilheira dos Andes, no Chile, quando, geralmente, não há neve. Confira o que curtir por lá durante os meses mais quentes do ano:

Siga a cobertura de nossos repórteres por todo o mundo, diariamente, no Instagram @rotadeferias, com direito a belas fotos e stories curiosos.

O que fazer no Valle Nevado durante o verão

1. Passeio alternativo

O Valle Nevado fica a apenas 1h30min de Santiago. É perfeito para passeios fora da cidade quando você quiser conhecer as principais atrações da capital. Ali, você tem belas vistas e contato direto com a exuberante natureza da região.

2. Conhecer a flora e fauna andinas

Durante um tour pelo Valle Nevado durante o verão, vale a pena fazer paradas estratégicas ao longo do caminho para observar a paisagem local. Entre as plantas mais comuns estão árvores, urtigas, boldos e lírios, por exemplo.

A fauna também é riquíssima, contando com roedores, pássaros e lagartos. A raposa culpeo, também conhecida como raposa vermelha, atrai a atenção dos turistas. Já o condor – ave símbolo dos Andes – é um grande pássaro preto que habita a Cordilheira dos Andes, tanto nas cordilheiras próximas quanto as ncostas adjacentes dos oceanos Pacífico e Atlântico. Mesmo em risco de extinção, no Valle Nevado ele é presença garantida.

Divulgação

Condor andino, a maior ave de rapina do mundo

3. Gastronomia na montanha

Vencidas as 60 curvas até o Valle Nevado, os visitantes podem aproveitar para recarregar as energias e conhecer as opções gastronômicas oferecidas no restaurante Valle Lounge, um dos sete que integram o resort e o único aberto nesse período. Entre as opções de refeições estão café da manhã, almoço e boas sobremesas.

4. Roteiros especiais de verão

Apesar de o Valle Nevado ser famoso pela qualidade de suas pistas de esqui, atraindo inclusive atletas profissionais, também existe a possibilidade de se divertir no local quando não há neve. Entre as opções de atividades estão passeios de teleférico com vista para a Cordilheira dos Andes e trekking, opção para caminhar enquanto se observa o condor andino, a maior ave de rapina do mundo, em seu habitat natural.

Divulgação

Visitar o Valle Nevado sem neve também é um bom passeio