Bianca Bellucci



30/01/2019 | 08:18

Recentemente, a Netflix divulgou as atrações que chegam ao seu catálogo em fevereiro de 2019. Entre os destaques dos filmes estão “Star Wars: O Despertar da Força” e “O Bom Dinossauro”. Em relação às séries, novos episódios de “Shadowhunters: The Mortal Instrument” serão adicionados e “The Umbrella Academy” será liberado. A seguir, confira a lista completa do que você poderá acompanhar muito em breve no serviço de streaming.





































































< >