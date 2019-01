Onyx Lorenzoni deve visitar Bolsonaro na quinta-feira

30/01/2019 | 07:41



O ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, vai fazer nesta quinta-feira, 31, a primeira visita dele a Jair Bolsonaro desde que o presidente foi submetido a uma cirurgia, na segunda-feira, dia 28. A informação foi confirmada pela assessoria de Lorenzoni.

É esperado que o presidente e o chefe da Casa Civil despachem no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo, onde foi montado um gabinete provisório no quinto andar do prédio. O encontro com outros ministros pode ser confirmado ao longo desta quarta-feira (30). A previsão é da montagem de um calendário de visitas ao presidente.

Bolsonaro reassumiu às 7h desta quarta a Presidência da República, mas não tem compromissos previstos na agenda do dia. Ainda internado no Einstein, a orientação da equipe médica até a noite de terça-feira, 29, era de que ele se resguardasse, já que ainda está se recuperando da cirurgia de reconstrução do trânsito intestinal e da retirada da bolsa de colostomia.