30/01/2019 | 05:17



O índice de confiança do consumidor da Alemanha elaborado pelo instituto GfK subiu de 10,5 em janeiro para 10,8 na pesquisa de fevereiro.

O resultado surpreendeu analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam queda do indicador a 10,3, e sugere que a confiança da população da maior economia europeia irá ganhar força no próximo mês. A leitura de janeiro foi revisada para cima, de 10,4 originalmente.

"Com base no bom começo de ano, o GfK prevê um aumento no consumo privado da Alemanha de 1,5% em 2019", disse o instituto.

O GfK utiliza dados do mês atual para estimar a confiança do mês seguinte. Fonte: Dow Jones Newswires.