30/01/2019 | 04:47



O Produto Interno Bruto (PIB) da França cresceu 0,3% no quatro trimestre de 2018 ante o terceiro, segundo dados preliminares divulgados hoje pelo Insee, como é conhecido o instituto de estatísticas francês. O resultado superou as expectativas de analistas consultados pelo Wall Street Journal, que previam leve avanço de 0,1% no período.

Na comparação anual, o PIB francês teve expansão de 0,9% entre outubro e dezembro.

Em 2018, a economia da França mostrou crescimento de 1,5%, desacelerando fortemente ante o avanço de 2,3% registrado em 2017, informou o Insee. Com informações da Dow Jones Newswires.