São Bernardo FC visa primeira vitória na A-2 a todo custo

Dérek Bittencourt



30/01/2019 | 07:00



Três jogos, dois empates e uma derrota. Esta é a campanha do São Bernardo FC no Campeonato Paulista da Série A-2. Muito pouco para um time que investiu alto, se reforçou e tem grandes planos para a competição. Assim, o foco é iniciar a reviravolta a partir de hoje, às 19h30, no 1º de Maio, quando recebe o Votuporanguense pela quarta rodada.

Com apenas dois pontos, o Tigre já se vê a cinco dos primeiros colocados. Desta maneira, o primeiro triunfo é obrigatório. “Jogo em casa que temos de jogar para vencer”, decretou o técnico Wilson Júnior, que na sequência ponderou. “Na Série A-2 não tem jogo fácil, Votuporanguense tem equipe muito qualificada, mas temos de entrar para ganhar.”

Na última jornada, o São Bernardo FC abriu 2 a 0 sobre o Atibaia, em Americana, mas cedeu a igualdade. Ainda assim, o treinador elogiou o comportamento do time nos primeiros 45 minutos. “Contra o Atibaia a equipe evoluiu muito. O primeiro tempo foi perfeito, a equipe se impôs mesmo fora de casa, conseguiu fazer os princípios que nós temos trabalhado, mas quando tomou o gol sentiu e cedeu o empate. Estamos corrigindo esta situação de concentração, de estar mais focado na partida e dando tranquilidade aos jogadores”, decretou. “A equipe sabe que tem condições, é qualificada, vem se conhecendo e tenho certeza que vamos fazer grande apresentação”, concluiu.

Na rodada passada, Wilson Júnior mexeu no time com as entradas de Dogão, Fernando Júnior, Geandro e Erivélton, alterações que podem ser mantidas para o confronto desta noite.

A equipe de Votuporanga também busca o primeiro triunfo e vem de empate, por 1 a 1, com a Penapolense, em casa. Na classificação, aparece com três pontos, em décimo, uma posição acima do Tigre.