Praça e calçadas no Centro de Diadema estão tomadas por mato, lixo e entulho

Aline Melo

Do Diário do Grande ABC



30/01/2019 | 07:00



Morar nas regiões centrais das cidades quase sempre é o bastante para contar com serviços públicos de melhor qualidade, ou, ao menos, mais frequentes. Não é o caso de quem mora na Rua Ida Espagiari Martins, no Centro de Diadema. A via conta com uma praça que a separa da Avenida Alda, uma das principais do município, e tanto o espaço verde quanto as calçadas da via pública acumulam lixo, entulho e mato, ao longo de toda a sua extensão. Em alguns pontos, a sujeira até impede a circulação de pedestres.

O empreendedor Eduardo Francisco Mauro, 37 anos, relatou que há seis meses é responsável por banca de jornal na Rua Ida Espagiari Martins, e que nunca testemunhou qualquer limpeza ou manutenção por parte do poder público na área. “Com o mato alto assim, muitos moradores de rua usam o lugar para fazer suas necessidades e o cheiro é bastante desagradável”, reclamou.

Vendedor de frutas há 22 anos em um ponto em frente à banca, Joaquim Martins Pacheco, 59 anos, afirmou que o local já foi mais bem cuidado. “Infelizmente, hoje está tudo largado”, lamentou.

A questão da segurança também amedronta quem passa pelo local, como a doméstica Adriana dos Santos, 45. “É muito mato, durante a noite é muito escuro, a gente evita passar por aqui dependendo do horário”, relatou.

A professora aposentada Monica Dantas dos Santos, 53, mora na Rua Araruama, que faz esquina com a Ida Espagiari Martins. “Uma vez fiz uma reforma na minha casa e cortei uma árvore. A Prefeitura me multou e ordenou que plantasse outras duas nesta praça. Passei dois anos tendo de cuidar delas, porque, se morressem, teria de plantar de novo. Agora, a gente mal consegue enxergá-las no meio de tanto mato”, reclamou,

As calçadas também contam com grandes tubos azuis, que, segundo relataram os moradores, estariam sendo usados para alguma obra de saneamento. Questionada, a Prefeitura de Diadema informou que a roçada e a limpeza dos locais serão executadas amanhã. A administração não se manifestou, entretanto, sobre os tubos.