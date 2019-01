São Bernardo inicia obra de parque no Grande Alvarenga

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



30/01/2019 | 07:00



A população dos bairros Jardim Ipê, Jardim do Lago, Detroit e Alvorada, na região do Grande Alvarenga, em São Bernardo, está animada com o início das obras do Parque das Nascentes. O espaço, com 48 mil metros quadrados, será a segunda maior área verde da cidade – perdendo apenas para o Estoril, no Riacho Grande, que tem pouco mais de 300 mil metros quadrados.

A promessa é a de que o parque linear tenha playground, áreas de convivência, aparelhos de ginástica, bancos e mesas de jogos, quadras de areia, quadra de basquete, minipista de skate, pórtico de entrada, mirante e centro comercial. Cenário bem diferente do atual, que concentra descarte irregular de lixo e entulho.

A construção da área de lazer, parada desde 2014, gestão do então prefeito Luiz Marinho (PT), foi retomada na segunda-feira, dois dias após o chefe do Executivo atual, Orlando Morando (PSDB), assinar ordem de serviço para o início da obra. A estimativa é a de que o espaço, que contará com investimento de R$ 6,6 milhões, sendo R$ 1,5 milhão proveniente de recurso municipal e o restante financiado pelo governo federal, esteja pronto dentro de um ano.

A ajudante geral Maria Célia Souza, 58 anos, acredita que a construção do Parque das Nascentes vai ser benéfica, à medida em que tende a resolver a questão do despejo de resíduos. “Esse espaço virou ponto de descarte irregular. Já chegou a sair três caminhões carregador de lixo daqui. Agora, com o parque, esse problema também vai acabar, além de nos dar uma opção de lazer.” Para ela, se o projeto se consolidar conforme o prometido pela Prefeitura, será bom para a comunidade e todo o entorno. “Vai melhorar e valorizar o bairro.”

Representante comunitário do Jardim do Lago, o aposentado Osvaldo Teixeira Barbosa, 64, conhecido como Osvaldinho, está confiante de que, após a concretização do parque, haja valorização imobiliária na área. “O parque vai movimentar o comércio, valorizar os imóveis e beneficiar mais de 20 bairros que estão no entorno.”

Osvaldinho acredita que, além de sanar o problema do descarte irregular, a realização de promessa antiga ainda colabora com a melhoria da segurança do Grande Alvarenga. “Trará movimentação para nossa comunidade e coibirá invasões (que já aconteceram no passado neste espaço) e crimes.”

A praça que fica ao lado do parque linear – no cruzamento das ruas Jerônimo Moratti e Ministro Edgar Costa até a Rua das Sequóias – também será beneficiada, já que equipes permanentes trabalharão para manutenção dos dois espaços, segundo o prefeito.

Morando reforçou que a população da área periférica da cidade terá espaço de lazer a partir de janeiro de 2020. “Sem dúvida, muda toda a conjuntura do Grande Alvarenga. Tanto na questão do lazer como socioeconômica, já que movimenta os comércios e valoriza os imóveis e o bairro.” O chefe do Executivo explicou ainda que o nome escolhido, Parque das Nascentes, se dá pela recuperação ambiental de três nascentes de água que estão degradadas na área.