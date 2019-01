São Bernardo sedia congresso automotivo

Da Redação



30/01/2019 | 07:28



O Cenforpe (Centro de Formação dos Profissionais da Educação) Ruth Cardoso, no bairro Planalto, recebe nos dias 25 e 26 de março, das 9h às 17h, o 1º Congresso Latino-Americano da Indústria Automotiva, organizado pela Prefeitura de São Bernardo em parceria com a editora Autodata, publicação de análise econômica e assuntos relacionados ao setor automotivo.

O evento terá como diretriz a discussão sobre a integração entre as empresas do setor para aumento da competitividade. As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no site: www.autodata.com.br/seminarios_interna.php?id=39.

Importantes autoridades dos âmbitos nacional e estadual, além de presidentes e executivos das principais montadoras (Ford, GM, Volkswagen, Scania, Mercedes-Benz, Toyota e outras) e de fornecedores de autopeças foram convocados para o debate. Entre os nomes já confirmados está o do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando; do governador do Estado de São Paulo, João Doria; do ministro da Indústria e do Trabalho da Argentina, Dante Sica; e do secretário Especial da Receita Federal do Brasil, Marcos Cintra.

Segundo o prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB), a realização de evento com esta projeção e caráter regionalizado em São Bernardo é “emblemático”, uma vez que a cidade é considerada o berço do setor automotivo no País. “Como maior mercado regional do setor automotivo, o Brasil detém expertise e papel de liderança frente aos demais mercados da América Latina, o que coloca nossa região no centro intelectual das discussões sobre o futuro da indústria, investimentos e tendências para o setor.” Um dos temas debatidos será a consolidação da indústria automotiva do Brasil e da Argentina como base de fornecimento principal para a América Latina e Norte da África.