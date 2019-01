Ricardinho estipula meta para o Guarani e prevê grande jogo contra o São Paulo

29/01/2019 | 21:11



Com três pontos conquistados de nove disputados, o Guarani busca ainda engrenar em seu retorno ao Campeonato Paulista. Acreditando na ascensão do time, o volante Ricardinho estipulou uma meta e ainda previu uma grande partida da equipe frente ao São Paulo, marcado para a próxima quinta-feira, às 21h, no Pacaembu.

"A gente acredita que tem tudo para fazer um grande jogo. É um campeonato muito equilibrado, muito difícil. Nosso objetivo é a classificação. Então, temos que construir passo a passo", afirmou o volante Ricardinho.

Contra o São Paulo, o Guarani terá um grande desafio pela frente, já que não vence o time da capital paulista desde 1997. Recentemente, a equipe bugrina quebrou um tabu de 17 anos sem conseguir triunfar sobre o Corinthians. Na ocasião - única vitória do time no Paulistão -, venceu por 2 a 1, de virada.

"São números, história. A vitória que tivemos contra o Corinthians ficou marcada. Se Deus quiser, vamos quebrar esse tabu contra o São Paulo. A gente sabe que tem condição, mas é necessário que jogue muito bem, na nossa melhorar condição, e errar o menos possível. O que a gente jogou contra o Corinthians foi suficiente para ganhar do Corinthians. É procurar crescer, já temos novos desafios, cobranças, novas expectativas", concluiu.

O Guarani é o terceiro colocado do Grupo B, com três pontos, atrás de Novorizontino, quatro, e Palmeiras, com sete. O lanterna é o São Bento, com um.